Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Сьогодні, 09:43
Напередодні Дня захисника України учні школи в селі Рованці написали листівки, в яких висловили свою підтримку і вдячність бійцям, що обороняють країну.
Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Усі бажаючі школярі зі своїми класними керівниками приєднались до й акції «Напиши лист солдату».
Школярі переконані, що їх листівки мають підбадьорити кожного солдата, який знаходиться в зоні АТО. Маленькі патріоти вірять, що їх сонячні малюнки і теплі побажання стануть своєрідним оберегом для всіх військових, котрі захищають нашу Батьківщину.
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Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Усі бажаючі школярі зі своїми класними керівниками приєднались до й акції «Напиши лист солдату».
Школярі переконані, що їх листівки мають підбадьорити кожного солдата, який знаходиться в зоні АТО. Маленькі патріоти вірять, що їх сонячні малюнки і теплі побажання стануть своєрідним оберегом для всіх військових, котрі захищають нашу Батьківщину.
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