Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову

Напередодні Дня захисника України учні школи в селі Рованці написали листівки, в яких висловили свою підтримку і вдячність бійцям, що обороняють країну.Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Усі бажаючі школярі зі своїми класними керівниками приєднались до й акції «Напиши лист солдату».Школярі переконані, що їх листівки мають підбадьорити кожного солдата, який знаходиться в зоні АТО. Маленькі патріоти вірять, що їх сонячні малюнки і теплі побажання стануть своєрідним оберегом для всіх військових, котрі захищають нашу Батьківщину.