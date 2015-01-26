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Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову

Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Напередодні Дня захисника України учні школи в селі Рованці написали листівки, в яких висловили свою підтримку і вдячність бійцям, що обороняють країну.

Про це йдеться на сайті Боратинської сільської ради.

Усі бажаючі школярі зі своїми класними керівниками приєднались до й акції «Напиши лист солдату».

Школярі переконані, що їх листівки мають підбадьорити кожного солдата, який знаходиться в зоні АТО. Маленькі патріоти вірять, що їх сонячні малюнки і теплі побажання стануть своєрідним оберегом для всіх військових, котрі захищають нашу Батьківщину.

Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову

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Теги: лист, Рованці, діти
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