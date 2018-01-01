Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО

Тоні Палмер відвідав Затурцівський меморіальний музей імені В'ячеслава Липинського.



Про це Віталій Кушнір написав на сторінці музею у Facebook.



«Сьогодні музей відвідав гість з "туманного Альбіону". Відомий в Англії та світі кінорежисер Тоні Палмер залишив у книзі відгуків захопливий запис», – йдеться у дописі.



Також Віталій Кушнір зазначив, що Тоні Палмер – другий громадянин Великобританії, який зацікавився постаттю В'ячеслава Липинського та збереженням його спадщини.



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