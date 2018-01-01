Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Британський режисер Тоні Палмер відвідав Затурцівський меморіальний музей імені В'ячеслава Липинського.
Про це Віталій Кушнір написав на сторінці музею у Facebook.
«Сьогодні музей відвідав гість з "туманного Альбіону". Відомий в Англії та світі кінорежисер Тоні Палмер залишив у книзі відгуків захопливий запис», – йдеться у дописі.
Також Віталій Кушнір зазначив, що Тоні Палмер – другий громадянин Великобританії, який зацікавився постаттю В'ячеслава Липинського та збереженням його спадщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Віталій Кушнір написав на сторінці музею у Facebook.
«Сьогодні музей відвідав гість з "туманного Альбіону". Відомий в Англії та світі кінорежисер Тоні Палмер залишив у книзі відгуків захопливий запис», – йдеться у дописі.
Також Віталій Кушнір зазначив, що Тоні Палмер – другий громадянин Великобританії, який зацікавився постаттю В'ячеслава Липинського та збереженням його спадщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині Volkswagen збив 10-річну дівчинку
Сьогодні, 10:43
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Сьогодні, 09:43