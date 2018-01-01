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Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО

Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Британський режисер Тоні Палмер відвідав Затурцівський меморіальний музей імені В'ячеслава Липинського.

Про це Віталій Кушнір написав на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні музей відвідав гість з "туманного Альбіону". Відомий в Англії та світі кінорежисер Тоні Палмер залишив у книзі відгуків захопливий запис», – йдеться у дописі.

Також Віталій Кушнір зазначив, що Тоні Палмер – другий громадянин Великобританії, який зацікавився постаттю В'ячеслава Липинського та збереженням його спадщини.
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО
Волинський музей відвідав всесвітньо відомий режисер. ФОТО

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Теги: Тоні Палмер, Волинь, музей
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