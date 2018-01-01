У Луцьку хочуть встановити світлофор на перехресті за 1,5 мільйона
Сьогодні, 10:36
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської та Червоного Хреста поставлять світлофор.
Про це «Першому» розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк.
Зі слів чиновника, світлофор планують поставити біля супермаркету «Пакко» наступного року. Орієнтовно його облаштують у квітні-травні.
«Потреба є, тому що за висновками поліції це аварійно-небезпечна ділянка. На цьому переході часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Є відповідні приписи, тому ми розробили проектно-кошторисну документацію. Сподіваємось, що наступного року кошти на це виділять», - розповів Микола Осіюк.
З його слів, орієнтовно на світлофор потрібно 1,5 мільйона гривень. Його планують синхронізувати з іншим світлофором, який стоїть за кілька сотень метрів на вулиці Ковельській.
«Це буде одна система», - каже посадовець.
Нагадаємо, на вулиці Львівській просять встановити «лежачих поліцейських».
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Про це «Першому» розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк.
Зі слів чиновника, світлофор планують поставити біля супермаркету «Пакко» наступного року. Орієнтовно його облаштують у квітні-травні.
«Потреба є, тому що за висновками поліції це аварійно-небезпечна ділянка. На цьому переході часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Є відповідні приписи, тому ми розробили проектно-кошторисну документацію. Сподіваємось, що наступного року кошти на це виділять», - розповів Микола Осіюк.
З його слів, орієнтовно на світлофор потрібно 1,5 мільйона гривень. Його планують синхронізувати з іншим світлофором, який стоїть за кілька сотень метрів на вулиці Ковельській.
«Це буде одна система», - каже посадовець.
Нагадаємо, на вулиці Львівській просять встановити «лежачих поліцейських».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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