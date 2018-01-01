У Луцьку хочуть встановити світлофор на перехресті за 1,5 мільйона





Про це Микола Осіюк.



Зі слів чиновника, світлофор планують поставити біля супермаркету «Пакко» наступного року. Орієнтовно його облаштують у квітні-травні.



«Потреба є, тому що за висновками поліції це аварійно-небезпечна ділянка. На цьому переході часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Є відповідні приписи, тому ми розробили проектно-кошторисну документацію. Сподіваємось, що наступного року кошти на це виділять», - розповів Микола Осіюк.



З його слів, орієнтовно на світлофор потрібно 1,5 мільйона гривень. Його планують синхронізувати з іншим світлофором, який стоїть за кілька сотень метрів на вулиці Ковельській.



«Це буде одна система», - каже посадовець.



Нагадаємо, на вулиці Львівській просять встановити «лежачих поліцейських».

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