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На Волині Volkswagen збив 10-річну дівчинку

На Волині Volkswagen збив 10-річну дівчинку
У селі Новий Мосор Ковельського району Volkswagen Passat збив 10-річну школярку, яка перебігала дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилася 10 жовтня. У результаті ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження.

За кермом легковика перебував 47-річний житель селища Голоби. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 10-річну жительку Ковельского району, яка перебігала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку зав та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Триває перевірка.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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