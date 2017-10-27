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У Харкові обстріляли бізнесмена

У Харкові обстріляли бізнесмена
У Харкові увечері, 10 жовтня, невідомі влаштували стрілянину з автомата, у результаті чого був поранений чоловік.

За даними прес-служби Національної поліції, потерпілого доставили у лікарню, - пише Обозреватель.

"Місцевий бізнесмен вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Куля потрапила йому в спину. Під час огляду працівники поліції виявили на автомобілях постраждалого, охорони та ще однієї сторонньої автівки 10 кульових отворів. Більше ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, стріляли з автомата", — йдеться у повідомленні.

За інформацією "МедіаПорту", пораненим виявився засновник юридичної компанії "Легіон" Владислав Безрук. Діяльність фірми пов'язана зі спорами в аграрній сфері. Зазначається, що загрози життю чоловіка немає. В охоронців пораненого були два пістолети, які стріляють гумовими кулями, і автомат "Вулкан".

Для затримання зловмисників на території міста введений у дію план "Сирена", — повідомляє поліція.


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Теги: Харків, стрілянина
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