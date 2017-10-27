У Харкові обстріляли бізнесмена





За даними прес-служби Національної поліції, потерпілого доставили у лікарню, - пише



"Місцевий бізнесмен вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Куля потрапила йому в спину. Під час огляду працівники поліції виявили на автомобілях постраждалого, охорони та ще однієї сторонньої автівки 10 кульових отворів. Більше ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, стріляли з автомата", — йдеться у повідомленні.



За інформацією "МедіаПорту", пораненим виявився засновник юридичної компанії "Легіон" Владислав Безрук. Діяльність фірми пов'язана зі спорами в аграрній сфері. Зазначається, що загрози життю чоловіка немає. В охоронців пораненого були два пістолети, які стріляють гумовими кулями, і автомат "Вулкан".



Для затримання зловмисників на території міста введений у дію план "Сирена", — повідомляє поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові увечері, 10 жовтня, невідомі влаштували стрілянину з автомата, у результаті чого був поранений чоловік.За даними прес-служби Національної поліції, потерпілого доставили у лікарню, - пише Обозреватель "Місцевий бізнесмен вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Куля потрапила йому в спину. Під час огляду працівники поліції виявили на автомобілях постраждалого, охорони та ще однієї сторонньої автівки 10 кульових отворів. Більше ніхто з громадян не постраждав. За попередніми даними, стріляли з автомата", — йдеться у повідомленні.За інформацією "МедіаПорту", пораненим виявився засновник юридичної компанії "Легіон". Діяльність фірми пов'язана зі спорами в аграрній сфері. Зазначається, що загрози життю чоловіка немає. В охоронців пораненого були два пістолети, які стріляють гумовими кулями, і автомат "Вулкан".Для затримання зловмисників на території міста введений у дію план "Сирена", — повідомляє поліція.

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