У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14
Сьогодні, 11:12
У Луцьку досі чекають, поки запустять маршрут №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3).
Про це на платформі Відкрите місто повідомила Людмила Олейнікова.
Жінка каже, минуло вже більше місяця з того часу, коли міськрада поширила в мережі інформацію про те, що визначилася з перевізником на маршруті №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3), однак і до цього часу автобусу на маршруті немає.
"Коли міськрада забезпечить реальний рух автобусу на маршруті №14? І чому місцева влада звела нанівець досягнення (а чи правильніше, позитивні результати роботи) покійного М. Романюка в питанні забезпечення перевізниками в кожному маршрутному таксі працюючого GPS-навігатору? Очільники міста забули, що вони представники громади міста Луцьк, а бізнесових структур, інтереси яких найчастіше відстоюють у всіх сферах життя", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі Відкрите місто повідомила Людмила Олейнікова.
Жінка каже, минуло вже більше місяця з того часу, коли міськрада поширила в мережі інформацію про те, що визначилася з перевізником на маршруті №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3), однак і до цього часу автобусу на маршруті немає.
"Коли міськрада забезпечить реальний рух автобусу на маршруті №14? І чому місцева влада звела нанівець досягнення (а чи правильніше, позитивні результати роботи) покійного М. Романюка в питанні забезпечення перевізниками в кожному маршрутному таксі працюючого GPS-навігатору? Очільники міста забули, що вони представники громади міста Луцьк, а бізнесових структур, інтереси яких найчастіше відстоюють у всіх сферах життя", - йдеться у повідомленні.
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