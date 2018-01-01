вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14

У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14
У Луцьку досі чекають, поки запустять маршрут №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3).

Про це на платформі Відкрите місто повідомила Людмила Олейнікова.

Жінка каже, минуло вже більше місяця з того часу, коли міськрада поширила в мережі інформацію про те, що визначилася з перевізником на маршруті №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3), однак і до цього часу автобусу на маршруті немає.

"Коли міськрада забезпечить реальний рух автобусу на маршруті №14? І чому місцева влада звела нанівець досягнення (а чи правильніше, позитивні результати роботи) покійного М. Романюка в питанні забезпечення перевізниками в кожному маршрутному таксі працюючого GPS-навігатору? Очільники міста забули, що вони представники громади міста Луцьк, а бізнесових структур, інтереси яких найчастіше відстоюють у всіх сферах життя", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, транспорт, скарги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я хочу знати, за що плачу», - лучанина обурили «засекречені» договори ЖКП
Сьогодні, 11:24
У Луцьку оштрафували «рішалу», який обіцяв вплинути на суддів
Сьогодні, 11:19
У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14
Сьогодні, 11:12
Смертельна аварія на трасі Львів-Ковель: повідомили подробиці
Сьогодні, 11:09
У Харкові обстріляли бізнесмена
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО На Волині водій маршрутки не зупинився перед жінкою з дитиною на руках. ФОТО
08 жовтень, 15:45
Забиті маршрутки і їзда без документів: на Волині перевірили перевізників Забиті маршрутки і їзда без документів: на Волині перевірили перевізників
20 вересень, 13:09
Луцьких машрутників не карають за вимкнені GPS Луцьких машрутників не карають за вимкнені GPS
19 вересень, 12:22
У Луцьку нарікають на маршрутку №21 У Луцьку нарікають на маршрутку №21
18 вересень, 13:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку хочуть «з’єднати» дві вулиці
Сьогодні, 11:56
 0
Через провальний торт лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»
Сьогодні, 11:55
 0
Шукають горе-матір, яка покинула свою новонароджену дитину у під'їзді. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
 0
Мешканці луцьких будинків залишилися без гарячої води через ремонт
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8