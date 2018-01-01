У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14

У Луцьку досі чекають, поки запустять маршрут №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3).Про це на платформі Відкрите місто повідомилаЖінка каже, минуло вже більше місяця з того часу, коли міськрада поширила в мережі інформацію про те, що визначилася з перевізником на маршруті №14 (ЛПЗ - Поліклініка №3), однак і до цього часу автобусу на маршруті немає."Коли міськрада забезпечить реальний рух автобусу на маршруті №14? І чому місцева влада звела нанівець досягнення (а чи правильніше, позитивні результати роботи) покійного М. Романюка в питанні забезпечення перевізниками в кожному маршрутному таксі працюючого GPS-навігатору? Очільники міста забули, що вони представники громади міста Луцьк, а бізнесових структур, інтереси яких найчастіше відстоюють у всіх сферах життя", - йдеться у повідомленні.