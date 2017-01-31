«Я хочу знати, за що плачу», - лучанина обурили «засекречені» договори ЖКП
Сьогодні, 11:24
Лучанин Віталій Криштапюк обурений діями ЖКП №8, де відмовлялися надати договір про утримання будинку на вулиці Кравчука, 7.
Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Віталій Криштапюк розповів, що звернувся до міської ради щодо дій ЖКП №8 та надання договору на обслуговування будинку.
«Звернувся я до керівника ЖЕКу. На що він відповів, що потрібно звернутися письмово. Звернувся я, мені пообіцяли надати копію договору. Причому до мене дзвонив майстер, а не сам керівник. Декілька разів я їздив за договором. Вчергове я застав на місці керівника і той сказав, що не може надати договір, бо там містяться персональні дані», - зауважив лучанин.
За його словами, будинок на Кравчука знаходиться у жахливому стані, тому мешканці хочуть «від’єднатися» від ЖЕКу і створити ОСББ.
«Голови кооперативу немає вже рік, нового не призначили, цей договір про утримання, по суті, недійсний. Я хочу знати, за що я плачу», - наголосив Криштапюк.
Голова комісії Андрій Козюра сказав, що договір потім усе ж надали. Керівник ЖКП №8 Андрій Сторожук повідомив, що копію договору, відповідно до законодавства, надали у 10-денний термін.
«Ми відкладемо це питання і на наступне засідання ви надасте нам оригінал. Тоді ми надамо оцінку вашим діями», - підсумував Козюра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Віталій Криштапюк розповів, що звернувся до міської ради щодо дій ЖКП №8 та надання договору на обслуговування будинку.
«Звернувся я до керівника ЖЕКу. На що він відповів, що потрібно звернутися письмово. Звернувся я, мені пообіцяли надати копію договору. Причому до мене дзвонив майстер, а не сам керівник. Декілька разів я їздив за договором. Вчергове я застав на місці керівника і той сказав, що не може надати договір, бо там містяться персональні дані», - зауважив лучанин.
За його словами, будинок на Кравчука знаходиться у жахливому стані, тому мешканці хочуть «від’єднатися» від ЖЕКу і створити ОСББ.
«Голови кооперативу немає вже рік, нового не призначили, цей договір про утримання, по суті, недійсний. Я хочу знати, за що я плачу», - наголосив Криштапюк.
Голова комісії Андрій Козюра сказав, що договір потім усе ж надали. Керівник ЖКП №8 Андрій Сторожук повідомив, що копію договору, відповідно до законодавства, надали у 10-денний термін.
«Ми відкладемо це питання і на наступне засідання ви надасте нам оригінал. Тоді ми надамо оцінку вашим діями», - підсумував Козюра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водії протестують проти високих цін на пальне. ВІДЕО
Сьогодні, 11:31
«Я хочу знати, за що плачу», - лучанина обурили «засекречені» договори ЖКП
Сьогодні, 11:24
У Луцьку оштрафували «рішалу», який обіцяв вплинути на суддів
Сьогодні, 11:19
У Луцьку досі немає обіцяної маршрутки №14
Сьогодні, 11:12