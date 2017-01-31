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«Я хочу знати, за що плачу», - лучанина обурили «засекречені» договори ЖКП

«Я хочу знати, за що плачу», - лучанина обурили «засекречені» договори ЖКП
Лучанин Віталій Криштапюк обурений діями ЖКП №8, де відмовлялися надати договір про утримання будинку на вулиці Кравчука, 7.

Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.

Віталій Криштапюк розповів, що звернувся до міської ради щодо дій ЖКП №8 та надання договору на обслуговування будинку.

«Звернувся я до керівника ЖЕКу. На що він відповів, що потрібно звернутися письмово. Звернувся я, мені пообіцяли надати копію договору. Причому до мене дзвонив майстер, а не сам керівник. Декілька разів я їздив за договором. Вчергове я застав на місці керівника і той сказав, що не може надати договір, бо там містяться персональні дані», - зауважив лучанин.

За його словами, будинок на Кравчука знаходиться у жахливому стані, тому мешканці хочуть «від’єднатися» від ЖЕКу і створити ОСББ.

«Голови кооперативу немає вже рік, нового не призначили, цей договір про утримання, по суті, недійсний. Я хочу знати, за що я плачу», - наголосив Криштапюк.

Голова комісії Андрій Козюра сказав, що договір потім усе ж надали. Керівник ЖКП №8 Андрій Сторожук повідомив, що копію договору, відповідно до законодавства, надали у 10-денний термін.

«Ми відкладемо це питання і на наступне засідання ви надасте нам оригінал. Тоді ми надамо оцінку вашим діями», - підсумував Козюра.

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Теги: документи, ЖКП, ОСББ, скарга
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