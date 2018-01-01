У Луцьку водії протестують проти високих цін на пальне. ВІДЕО





Акція відбувалась 11 жовтня на вулиці Рівненській, - йдеться в сюжеті



"Особисто мене змусило приєднатись до цієї акції вартість ціни на паливо. Експерти стверджували, що у вартості долара забита ціна пального, якщо долар піде, то і вартість зросте. Якщо долар підніметься на гривню, то ціна палива зросте на 50-70 копійок. На сьогодні долар зріс на 2 гривні, а вартість палива зросла на 4 гривні...", - поділився думками один учасників протесту



Нагадаємо, що





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