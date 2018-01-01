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У Луцьку водії протестують проти високих цін на пальне. ВІДЕО

У Луцьку водії протестують проти високих цін на пальне. ВІДЕО
У Луцьку водії протестують проти різкого подорожчання пального.

Акція відбувалась 11 жовтня на вулиці Рівненській, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

"Особисто мене змусило приєднатись до цієї акції вартість ціни на паливо. Експерти стверджували, що у вартості долара забита ціна пального, якщо долар піде, то і вартість зросте. Якщо долар підніметься на гривню, то ціна палива зросте на 50-70 копійок. На сьогодні долар зріс на 2 гривні, а вартість палива зросла на 4 гривні...", - поділився думками один учасників протесту

Нагадаємо, що активісти вимагають знизити вартість пального до рівня 15 травня 2018 року за рахунок зменшення розміру акцизу на пальне та прив’язки акцизу до гривні замість прив’язки до євро.


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Теги: протест, пальне
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