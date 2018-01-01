У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У Луцьку злодійка розбила вікно та втекла від продавців.
Інцидент трапився у четвер, 11-го жовтня, у магазині "Аврора", що на вулиці Лесі Українки, - пише Волинь24.
За словами продавців, жінка вже приходила до них у квітні. Тоді вона винесла у своїй сумці чимало товару на "кругленьку" суму.
Продавці опізнали злодійку та хотіли її затримати. Однак жінка вибила ліктем вікно у дверях та втекла. Працівники переконані удруге в магазин злодійка прийшла, щоб знову його обікрасти.
"Я був просто в шоці. Я таке тільки в американських бойовиках бачив. Жінка ліктем вибила скло, вискочила на вулицю і почала втікати", - розповів очевидець.
На місце події викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у четвер, 11-го жовтня, у магазині "Аврора", що на вулиці Лесі Українки, - пише Волинь24.
За словами продавців, жінка вже приходила до них у квітні. Тоді вона винесла у своїй сумці чимало товару на "кругленьку" суму.
Продавці опізнали злодійку та хотіли її затримати. Однак жінка вибила ліктем вікно у дверях та втекла. Працівники переконані удруге в магазин злодійка прийшла, щоб знову його обікрасти.
"Я був просто в шоці. Я таке тільки в американських бойовиках бачив. Жінка ліктем вибила скло, вискочила на вулицю і почала втікати", - розповів очевидець.
На місце події викликали поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією
Сьогодні, 14:26
День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Пара лісових голубів позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:51