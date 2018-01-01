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У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО

У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
У Луцьку злодійка розбила вікно та втекла від продавців.

Інцидент трапився у четвер, 11-го жовтня, у магазині "Аврора", що на вулиці Лесі Українки, - пише Волинь24.

За словами продавців, жінка вже приходила до них у квітні. Тоді вона винесла у своїй сумці чимало товару на "кругленьку" суму.

Продавці опізнали злодійку та хотіли її затримати. Однак жінка вибила ліктем вікно у дверях та втекла. Працівники переконані удруге в магазин злодійка прийшла, щоб знову його обікрасти.

"Я був просто в шоці. Я таке тільки в американських бойовиках бачив. Жінка ліктем вибила скло, вискочила на вулицю і почала втікати", - розповів очевидець.

На місце події викликали поліцію.

У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО



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Теги: злодійка, магазин, Луцьк
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