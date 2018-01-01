У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО





Інцидент трапився у четвер, 11-го жовтня, у магазині "Аврора", що на вулиці Лесі Українки, - пише



За словами продавців, жінка вже приходила до них у квітні. Тоді вона винесла у своїй сумці чимало товару на "кругленьку" суму.



Продавці опізнали злодійку та хотіли її затримати. Однак жінка вибила ліктем вікно у дверях та втекла. Працівники переконані удруге в магазин злодійка прийшла, щоб знову його обікрасти.



"Я був просто в шоці. Я таке тільки в американських бойовиках бачив. Жінка ліктем вибила скло, вискочила на вулицю і почала втікати", - розповів очевидець.



На місце події викликали поліцію.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку злодійка розбила вікно та втекла від продавців.Інцидент трапився у четвер, 11-го жовтня, у магазині "Аврора", що на вулиці Лесі Українки, - пише Волинь24 За словами продавців, жінка вже приходила до них у квітні. Тоді вона винесла у своїй сумці чимало товару на "кругленьку" суму.Продавці опізнали злодійку та хотіли її затримати. Однак жінка вибила ліктем вікно у дверях та втекла. Працівники переконані удруге в магазин злодійка прийшла, щоб знову його обікрасти."Я був просто в шоці. Я таке тільки в американських бойовиках бачив. Жінка ліктем вибила скло, вискочила на вулицю і почала втікати", - розповів очевидець.На місце події викликали поліцію.

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