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Шукають горе-матір, яка покинула свою новонароджену дитину у під'їзді. ВІДЕО

Шукають горе-матір, яка покинула свою новонароджену дитину у під'їзді. ВІДЕО
Заплакане немовля на пелюшці у холодному під’їзді знайшли у Житомирі.

Врятували маленьку дівчинку жителі будинку, які почули дитячий плач, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Замість мами маленьку тепер доглядають медсестри лікарні. Вони няньчаться з нею, як з рідною, і переконують, що дитина любить бути на руках.

«Вона така світленька сама по собі, очки карі, гарненька. Як заспокоїться, лежить така миленька. Їсть вона сама з  пляшки, з сосочки – гарно все з’їдає», - каже медсестра відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні Оксана Піскун.

Заплакане немовля на пелюшці у холодному під'їзді знайшли у Житомирі. Врятували маленьку дівчинку жителі будинку, які почули дитячий плач. Медики з'ясували - дівчинка лише кілька годин як народилася. Чому матір залишила дитину, і хто вона - тепер дізнається поліція. А маленьку знайду тим часом бавлять медсестри у лікарні.

Крихітну дівчинку знайшли у малосімейці пізно ввечері. Її лишили у куточку біля ліфту, легко вдягнена дівчинка лежала на пелюшці і кричала від холоду.

«Купала дитину, приготувала їсти, чую – плач. Лежить майже гола, соска і шапочка в іншому боці», - розповіла мешканка будинку Владислава Огір.

«Взагалі в шоці. У мене двоє дітей. Краще, мені здається, занести в лікарню, тебе за це не посадять, а якщо вже залишила, викинула, слава Богу, хоч не на смітник, а так, що люди почули", - дивується сусідка Ірина Титорчук.

Люди одразу викликали поліцію і швидку, немовля доправили у реанімацію. "Температура у дитини була 35 градусів. Якби ще довше, то стан дитини був би важчим. Знаходиться у важкому за рахунок пережитих проблем, але в стабільному стані», - каже заввідділенням анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні Тетяна Килимник.

Медики розповіли, що коли дівчинку привезли, їй було лише кілька годин від народження. Нині вона здорова, важить 2 кілограми 750 грамів, зростом 48 см. Була одягнута чисто і охайно.

«Я думаю, що це мама, у якої було це складне рішення, але вона певною мірою турбувалася. Навіть те, що в неї була пустушка, а пустушка не з дешевих. Я думаю, що її мама залишила так, знаючи, що її знайдуть», - припустила лікар.


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Теги: дитина, Житомир, інцидент
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