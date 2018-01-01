Через провальний торт лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»

Антон Линда готував солодощі разом з акторами серіалу «Школа».



На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів», - пише



Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачили у новому випуску шоу.



Судді проекту Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька й Кирило Сміян готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок.



Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа» Ліза Василенко, Анна Трінчер, Олександр Петренко, Арно Муке та Ірина Кудашова. Вони готували кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару. Учасники проекту стали шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам могли тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.



Окрім цього, на кулінарів чекали ще два цікаві випробування. Кондитерська перетворилася на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолили Стефан і Кирило, учасники готували грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті постали у королівських образах. Також кондитери створювали будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.



У підсумку лучанин Антон опинився серед трьох претендентів на "вильот". Він не справився із першим завданням (випікання брауні) та розмальовуванням торта.



"Я дуже на себе злий, але брауні дійсно в мене був провальний", - сказав Антон.



Але цього разу проект залишила інша учасниця, тож Антон Линда продовжує боротьбу за звання найкращого кондитера України. Як це було - дивіться на відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому випуску куліналного шоу «Король десертів» учасник із Луцькаготував солодощі разом з акторами серіалу «Школа».На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів», - пише Таблоїд Волині Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачили у новому випуску шоу.Судді проектуготують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок.Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа». Вони готували кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару. Учасники проекту стали шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам могли тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.Окрім цього, на кулінарів чекали ще два цікаві випробування. Кондитерська перетворилася на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолили Стефан і Кирило, учасники готували грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті постали у королівських образах. Також кондитери створювали будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.У підсумку лучанин Антон опинився серед трьох претендентів на "вильот". Він не справився із першим завданням (випікання брауні) та розмальовуванням торта."Я дуже на себе злий, але брауні дійсно в мене був провальний", - сказав Антон.Але цього разу проект залишила інша учасниця, тож Антон Линда продовжує боротьбу за звання найкращого кондитера України. Як це було - дивіться на відео:

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