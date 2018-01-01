Через провальний торт лучанин ледь не вилетів з шоу «Король десертів»
Сьогодні, 11:55
У новому випуску куліналного шоу «Король десертів» учасник із Луцька Антон Линда готував солодощі разом з акторами серіалу «Школа».
На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів», - пише Таблоїд Волині.
Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачили у новому випуску шоу.
Судді проекту Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька й Кирило Сміян готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок.
Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа» Ліза Василенко, Анна Трінчер, Олександр Петренко, Арно Муке та Ірина Кудашова. Вони готували кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару. Учасники проекту стали шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам могли тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.
Окрім цього, на кулінарів чекали ще два цікаві випробування. Кондитерська перетворилася на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолили Стефан і Кирило, учасники готували грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті постали у королівських образах. Також кондитери створювали будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.
У підсумку лучанин Антон опинився серед трьох претендентів на "вильот". Він не справився із першим завданням (випікання брауні) та розмальовуванням торта.
"Я дуже на себе злий, але брауні дійсно в мене був провальний", - сказав Антон.
Але цього разу проект залишила інша учасниця, тож Антон Линда продовжує боротьбу за звання найкращого кондитера України. Як це було - дивіться на відео:
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На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів», - пише Таблоїд Волині.
Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачили у новому випуску шоу.
Судді проекту Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька й Кирило Сміян готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок.
Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа» Ліза Василенко, Анна Трінчер, Олександр Петренко, Арно Муке та Ірина Кудашова. Вони готували кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару. Учасники проекту стали шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам могли тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.
Окрім цього, на кулінарів чекали ще два цікаві випробування. Кондитерська перетворилася на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолили Стефан і Кирило, учасники готували грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті постали у королівських образах. Також кондитери створювали будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.
У підсумку лучанин Антон опинився серед трьох претендентів на "вильот". Він не справився із першим завданням (випікання брауні) та розмальовуванням торта.
"Я дуже на себе злий, але брауні дійсно в мене був провальний", - сказав Антон.
Але цього разу проект залишила інша учасниця, тож Антон Линда продовжує боротьбу за звання найкращого кондитера України. Як це було - дивіться на відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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