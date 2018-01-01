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ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині

ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Розповіли про рідковживані імена, які давали дітям волиняни у 2018 році.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

Споконвіку вважалося, що обрати ім’я дитини – обрати їй долю. Значенням імен приділяли багато уваги, адже своє ім’я протягом свого життя ми чуємо частіше ніж всі інші слова. Тому сьогодні кожна сімейна пара вирішуючи, як назвати дитину опиняється перед складним вибором: незвичні імена чи звичні, рідкісні імена чи популярні.

Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області іменами якими у 2018 році в розряд рідковживаних потрапили:

жіночі: Аліса, Аміна, Богуслава, Естер, Кайя, Лана, Маріамна, Мілена, Моніка, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін.

чоловічі: Авінадав, Амір, Архип, Влас, Даріяр, Демир, Даніель, Клим, Мартін, Мефодій, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Олівер, Прохор, Терентій, Юнатан.

"А тому шановні батьки, постарайтеся вибрати ім’я таке, щоб згодом ніколи не пошкодувати про свій вибір. Ім’я малюка має принести вашій дитині комфорт і тільки позитивні емоції", - йдеться у повідомленні.

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Теги: імена, діти, Волинь, вибір редактора
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