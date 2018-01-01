У луцькому політесі створили церкву в 3D. ФОТО

Науковці Луцького НТУ створили 3D–модель Хрестовоздвиженської церкви.3D – візуалізація середньовічної локації Луцького Хрестовоздвиженського братства. Під таким гаслом відбулася 20 вересня 2018 року зустріч працівників музею історії Луцького братства, студентів та науковців Луцького НТУ та Волинського коледжу НУХТ на території музею, - повідомили у прес-службі вишу.Публічне обговорення результатів співпраці Музею історії Луцького братства (відділу Волинського краєзнавчого музею) та кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ в сфері реконструкції втрачених історичних об’єктів, виконаних засобами комп’ютерних та мультимедійних технологій.Розпочала зустріч директор музею. Вона розповідала, що наразі працює над ідеєю створення 3D-моделі існуючого колись у Луцьку Луцького братського монастиря.Реконструкція Братського комплексу, осердя української традиції у Луцьку, уможливить ширше використання в туристичній і музейній галузі культурної спадщини автохтонного (українського) населення міста. Без комп’ютерно-інтегрованих технологій сьогодні неможливо виконати суспільний запит на об’єктивну історію. Науковці музею взяли на себе опрацювання літературних джерел XVII – XIX ст., тобто періоду в який Луцьке братство вело будівельні роботи.Існуючі і втрачені об’єкти братського комплексу в Луцьку достатньо детально описані у щойно опублікованих монастирських візитаціях та окремих документах. З боку Луцького НТУ розробниками проекту є кафедра ІКГ та студенти будівельного факультету.Під керівництвом викладачів кафедри створена за описами віртуальна 3D-модель Хрестовоздвиженської церкви, яку видно на фото. Із цієї моделі для застосування технологій 3D-голограм необхідно отримати спеціальні анімовані зображення, які при застосуванні голограмної піраміди дадуть так звані «псевдо 3D» – об’ємні рухомі об’єкти.Отже є важлива ідея, зроблені дослідження, визначені потреби. Після зустрічі залишився актуальним пошук майданчиків та інституцій для отримання гранту.