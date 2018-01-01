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На Волині прикордонники виявили 10 ящиків з контрабандним куривом

На Волині прикордонники виявили 10 ящиків з контрабандним куривом
На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів до сусідньої країни.

Так, військовослужбовці відділу «Римачі», поблизу державного кордону виявили 10 ящиків із тютюновими виробами та гумовий човен. Пакунки із сигаретами були підготовлені до переправлення човном до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.

Виявлений товар передадуть працівникам фіскальної служби. Наразі тривають слідчі дії стосовно встановлення кола осіб, причетних до спроби незаконного переміщення курива.

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Теги: Волинь, контрабанда
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