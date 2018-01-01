На Волині прикордонники виявили 10 ящиків з контрабандним куривом





Так, військовослужбовці відділу «Римачі», поблизу державного кордону виявили 10 ящиків із тютюновими виробами та гумовий човен. Пакунки із сигаретами були підготовлені до переправлення човном до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.



Виявлений товар передадуть працівникам фіскальної служби. Наразі тривають слідчі дії стосовно встановлення кола осіб, причетних до спроби незаконного переміщення курива.

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