Як волиняни найчастіше називали дітей у 2018 році

Розповіли про найпопулярніші імена 2018 року на Волині.Про це повідомили у Головному управлінні юстиції у Волинській області.Споконвіку вважалося, що обрати ім’я дитини – обрати їй долю. Значенням імен приділяли багато уваги, адже своє ім’я протягом свого життя ми чуємо частіше ніж всі інші слова. Тому сьогодні кожна сімейна пара вирішуючи, як назвати дитину опиняється перед складним вибором: незвичні імена чи звичні, рідкісні імена чи популярні.Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області іменами якими у 2018 році батьки нарекли 7732 новонароджених волинян для дівчаток найпопулярнішими були:Анна, Анастасія, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Єлизавета, Злата, Марія, Мілана, Меланія, Олександра, Софія, а ось хлопчиків найчастіше називали : Андрій, Артем, Антон, Богдан, Владислав, Володимир, Дмитро, Данило, Захар, Максим, Матвій, Назар, Тимофій.