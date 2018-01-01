Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату

Депутатзапропонував підвищити заробітну плату будівельникам, адже вони отримують менше від задекларованої суми і не сплачують податки.Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що на початку року міська рада прийняла рішення щодо середньої зарплати у 7000 гривень.«Ця зарплата закладається в усі кошториси. Виявляється, що всі декларують 7 тисяч, а потім ця зарплата далеко не 7 тисяч, а 2 чи 3 тисяч, тому податки в міський бюджет не надходять», - сказав Козюра.Відтак, він запропонував рекомендувати забудовникам, які декларують зарплату на рівні 7 тисяч гривень, підвищити зарплату працівникам до листопада.