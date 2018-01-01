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Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату

Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату
Депутат Андрій Козюра запропонував підвищити заробітну плату будівельникам, адже вони отримують менше від задекларованої суми і не сплачують податки.

Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що на початку року міська рада прийняла рішення щодо середньої зарплати у 7000 гривень.
«Ця зарплата закладається в усі кошториси. Виявляється, що всі декларують 7 тисяч, а потім ця зарплата далеко не 7 тисяч, а 2 чи 3 тисяч, тому податки в міський бюджет не надходять», - сказав Козюра.

Відтак, він запропонував рекомендувати забудовникам, які декларують зарплату на рівні 7 тисяч гривень, підвищити зарплату працівникам до листопада.

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Теги: гроші, зарплата, будівельники
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Коментарі 1
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андрійко а що твій дружбан була думає з цього приводу?
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