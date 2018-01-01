Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату
Сьогодні, 12:35
Депутат Андрій Козюра запропонував підвищити заробітну плату будівельникам, адже вони отримують менше від задекларованої суми і не сплачують податки.
Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що на початку року міська рада прийняла рішення щодо середньої зарплати у 7000 гривень.
«Ця зарплата закладається в усі кошториси. Виявляється, що всі декларують 7 тисяч, а потім ця зарплата далеко не 7 тисяч, а 2 чи 3 тисяч, тому податки в міський бюджет не надходять», - сказав Козюра.
Відтак, він запропонував рекомендувати забудовникам, які декларують зарплату на рівні 7 тисяч гривень, підвищити зарплату працівникам до листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що на початку року міська рада прийняла рішення щодо середньої зарплати у 7000 гривень.
«Ця зарплата закладається в усі кошториси. Виявляється, що всі декларують 7 тисяч, а потім ця зарплата далеко не 7 тисяч, а 2 чи 3 тисяч, тому податки в міський бюджет не надходять», - сказав Козюра.
Відтак, він запропонував рекомендувати забудовникам, які декларують зарплату на рівні 7 тисяч гривень, підвищити зарплату працівникам до листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
андрійко а що твій дружбан була думає з цього приводу?
Останні новини
У волинянина з подвір'я вкрали електровелосипед
Сьогодні, 12:51
Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату
Сьогодні, 12:35
У луцькому політесі створили церкву в 3D. ФОТО
Сьогодні, 12:18