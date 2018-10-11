У волинянина з подвір'я вкрали електровелосипед





Так, до поліції звернувся від 44-річний чоловік, який розповів, що із власного подвір’я невідомі викрали електричний велосипед німецького виробництва. Вартість збитків оцінено у 10 тисяч гривень, - пише



Друга заява надійшла до поліції від 24-річного чоловіка, у котрого упродовж двох діб (із 17-ої години 8 жовтня по 8 годину 10 жовтня) із припаркованого у дворі на вулиці Гоголя автомобіля ВАЗ, невідомою особою злито 10 літрів бензину марки А-92. Крім цього, злодій із собою прихопив ще й кришку із паливного бака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомі обікрали двох чоловіків. В одного вкрали електровелосипед, а в другого – бензин.Так, до поліції звернувся від 44-річний чоловік, який розповів, що із власного подвір’я невідомі викрали електричний велосипед німецького виробництва. Вартість збитків оцінено у 10 тисяч гривень, - пише Володимир медіа Друга заява надійшла до поліції від 24-річного чоловіка, у котрого упродовж двох діб (із 17-ої години 8 жовтня по 8 годину 10 жовтня) із припаркованого у дворі на вулиці Гоголя автомобіля ВАЗ, невідомою особою злито 10 літрів бензину марки А-92. Крім цього, злодій із собою прихопив ще й кришку із паливного бака.

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