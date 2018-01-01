Спалах сальмонельозу: на Хмельниччині в дитсадку отруїлося 56 людей





Про це повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Тетяна Федак, - пише



“Станом на 10 жовтня 2018 року зареєстровано 56 людей з гострим кишковим отруєнням, середи них — 44 діти. Переважна кількість хворих (45 осіб, з них 38 діти) має середню тяжкість перебігу інфекційного захворювання. У всіх хворих підозрюють сальмонельоз. У 31 хворого цей діагноз вже лабораторно підтверджено. Дослідження триває. Інфекційний спалах ще не закрито”, - наголосила фахівець.



У Хмельницькому обласному лабораторному центрі також поінформували, що, за результатами бактеріологічних обстежень об’єктів довкілля, в осередку харчових продуктів виділено сальмонелу ентерітідіс у їдальні дитсадка — на овочах (капусті, моркві, овочевому рагу, яблуках), на столах, дошках для нарізання м’яса, а також на окремих предметах у дитячих кімнатах.



На Хмельниччині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих в одному з дошкільних закладів м. Нетішин. Діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня. Станом на ранок 7 жовтня в медичних закладах Нетішина з попереднім діагнозом “гастроентероколіт середньої важкості» перебували 36 пацієнтів (29 дітей та 7 дорослих). Провадження відкрито за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 “Райдуга” захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.Про це повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Тетяна Федак, - пише Укрінформ “Станом на 10 жовтня 2018 року зареєстровано 56 людей з гострим кишковим отруєнням, середи них — 44 діти. Переважна кількість хворих (45 осіб, з них 38 діти) має середню тяжкість перебігу інфекційного захворювання. У всіх хворих підозрюють сальмонельоз. У 31 хворого цей діагноз вже лабораторно підтверджено. Дослідження триває. Інфекційний спалах ще не закрито”, - наголосила фахівець.У Хмельницькому обласному лабораторному центрі також поінформували, що, за результатами бактеріологічних обстежень об’єктів довкілля, в осередку харчових продуктів виділено сальмонелу ентерітідіс у їдальні дитсадка — на овочах (капусті, моркві, овочевому рагу, яблуках), на столах, дошках для нарізання м’яса, а також на окремих предметах у дитячих кімнатах.На Хмельниччині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих в одному з дошкільних закладів м. Нетішин. Діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня. Станом на ранок 7 жовтня в медичних закладах Нетішина з попереднім діагнозом “гастроентероколіт середньої важкості» перебували 36 пацієнтів (29 дітей та 7 дорослих). Провадження відкрито за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію