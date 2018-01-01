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Спалах сальмонельозу: на Хмельниччині в дитсадку отруїлося 56 людей

Спалах сальмонельозу: на Хмельниччині в дитсадку отруїлося 56 людей
У Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 “Райдуга” захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.

Про це повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” Тетяна Федак, - пише Укрінформ.

“Станом на 10 жовтня 2018 року зареєстровано 56 людей з гострим кишковим отруєнням, середи них — 44 діти. Переважна кількість хворих (45 осіб, з них 38 діти) має середню тяжкість перебігу інфекційного захворювання. У всіх хворих підозрюють сальмонельоз. У 31 хворого цей діагноз вже лабораторно підтверджено. Дослідження триває. Інфекційний спалах ще не закрито”, - наголосила фахівець.

У Хмельницькому обласному лабораторному центрі також поінформували, що, за результатами бактеріологічних обстежень об’єктів довкілля, в осередку харчових продуктів виділено сальмонелу ентерітідіс у їдальні дитсадка — на овочах (капусті, моркві, овочевому рагу, яблуках), на столах, дошках для нарізання м’яса, а також на окремих предметах у дитячих кімнатах.

На Хмельниччині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих в одному з дошкільних закладів м. Нетішин. Діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня. Станом на ранок 7 жовтня в медичних закладах Нетішина з попереднім діагнозом “гастроентероколіт середньої важкості» перебували 36 пацієнтів (29 дітей та 7 дорослих). Провадження відкрито за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: отруєння, діти сальмонельоз
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