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Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО

Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Благодійники подарували Волинській обласній дитячій клінічній лікарні надсучасний апарат експертного класу ARC350 для електрохірургії.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у Facebook.

Апарат завезли у медзаклад 10 жовтня.

Представники Всеукраїнського благодійного Фонду «Допомагати просто» доставили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню новий надсучасний апарат експертного класу ARC350 для електрохірургії з комплектуючими, загальною вартістю близько півмільйона гривень.

Апарат призначений як для відкритої, так і для лапароскопічної (малоінвазивної) хірургії.

Обладнання дозволить дитячим хірургам значно скоротити час проведення операцій та покращить якість їх роботи, пришвидшить терміни одужання малечі, якій виконуються хірургічні втручання у нашій клініці.

«Щиро завдячуємо благодійникам та Українському представництву компанії BOWA-medical за допомогу в покращення якості хірургічної допомоги дітям регіону», – йдеться у дописі.
Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО

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Теги: лікарня, апарат, Луцьк
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