Луцькій лікарні подарували сучасний апарат для електрохірургії. ФОТО
Сьогодні, 13:29
Благодійники подарували Волинській обласній дитячій клінічній лікарні надсучасний апарат експертного класу ARC350 для електрохірургії.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у Facebook.
Апарат завезли у медзаклад 10 жовтня.
Представники Всеукраїнського благодійного Фонду «Допомагати просто» доставили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню новий надсучасний апарат експертного класу ARC350 для електрохірургії з комплектуючими, загальною вартістю близько півмільйона гривень.
Апарат призначений як для відкритої, так і для лапароскопічної (малоінвазивної) хірургії.
Обладнання дозволить дитячим хірургам значно скоротити час проведення операцій та покращить якість їх роботи, пришвидшить терміни одужання малечі, якій виконуються хірургічні втручання у нашій клініці.
«Щиро завдячуємо благодійникам та Українському представництву компанії BOWA-medical за допомогу в покращення якості хірургічної допомоги дітям регіону», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у Facebook.
Апарат завезли у медзаклад 10 жовтня.
Представники Всеукраїнського благодійного Фонду «Допомагати просто» доставили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню новий надсучасний апарат експертного класу ARC350 для електрохірургії з комплектуючими, загальною вартістю близько півмільйона гривень.
Апарат призначений як для відкритої, так і для лапароскопічної (малоінвазивної) хірургії.
Обладнання дозволить дитячим хірургам значно скоротити час проведення операцій та покращить якість їх роботи, пришвидшить терміни одужання малечі, якій виконуються хірургічні втручання у нашій клініці.
«Щиро завдячуємо благодійникам та Українському представництву компанії BOWA-medical за допомогу в покращення якості хірургічної допомоги дітям регіону», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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