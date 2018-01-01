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Графік роботи ПриватБанку на Волині у День захисника України*

Графік роботи ПриватБанку на Волині у День захисника України*
14 жовтня відзначають державне свято - День захисника України. Тож цього місяця українці матимуть три вихідних поспіль.

Із 13 до 15 жовтня українці відпочиватимуть. Незважаючи на вихідні, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів безперервно в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.

У святкові дні усі клієнти зможуть скористатися цілодобовими зонами самообслуговування у відділеннях ПриватБанку. Усі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо - можна здійснити через банкомати і термінали банку.

Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.

Звертаємо увагу, що 14 та 15 жовтня не працюватимуть усі відділення ПриватБанку на Волині. У суботу, 13 жовтня у скороченому режимі працюватимуть такі відділення:

Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);

Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);

Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);

Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);

Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15)

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Теги: ПриватБанк
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