Графік роботи ПриватБанку на Волині у День захисника України*
Сьогодні, 14:55
14 жовтня відзначають державне свято - День захисника України. Тож цього місяця українці матимуть три вихідних поспіль.
Із 13 до 15 жовтня українці відпочиватимуть. Незважаючи на вихідні, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів безперервно в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.
У святкові дні усі клієнти зможуть скористатися цілодобовими зонами самообслуговування у відділеннях ПриватБанку. Усі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо - можна здійснити через банкомати і термінали банку.
Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.
Звертаємо увагу, що 14 та 15 жовтня не працюватимуть усі відділення ПриватБанку на Волині. У суботу, 13 жовтня у скороченому режимі працюватимуть такі відділення:
Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);
Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);
Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);
Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);
Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із 13 до 15 жовтня українці відпочиватимуть. Незважаючи на вихідні, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів безперервно в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.
У святкові дні усі клієнти зможуть скористатися цілодобовими зонами самообслуговування у відділеннях ПриватБанку. Усі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо - можна здійснити через банкомати і термінали банку.
Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.
Звертаємо увагу, що 14 та 15 жовтня не працюватимуть усі відділення ПриватБанку на Волині. У суботу, 13 жовтня у скороченому режимі працюватимуть такі відділення:
Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);
Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);
Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);
Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);
Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера
Сьогодні, 15:16
Повідомили, хто може очолити перинатальний центр у Луцьку
Сьогодні, 15:03
Графік роботи ПриватБанку на Волині у День захисника України*
Сьогодні, 14:55
У центрі Луцька злодійка розбила вікно у магазині і втекла. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією
Сьогодні, 14:26