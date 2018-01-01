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Розповіли, чому похилився рекламний щит у Луцьку. ФОТО

Розповіли, чому похилився рекламний щит у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській через ДТП похилився білборд.

Про це пише Конкурент.

Нагадаємо, інцидент трапився 11 жовтня.

Як розповів в коментарі агентству директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський, зміщення сталося внаслідок ДТП.

На гарячу лінію міськради надійшов виклик від громадян, тож працівники КП «Луцькреклама» одразу приїхали на місце події і загородили небезпечну територію навколо білборда.

Також очевидці викликали патрульних.

«Судячи з ознак, це ДТП. Фура здавала назад на парковку і зачепила нижній край борда, від чого його розвернуло», – розповів Олександр Ковальський.

ДТП, зі слів Олександра Ковальського, сталася близько 13-ої години. Фура з місця події поїхала.

Власником білборда є ТОВ «Глорія-Імпекс», яке і несе відповідальність за конструкцію. І директор, і відповідальна особа теж вже присутні на місці події і очкують на кран, аби рятувати ситуацію.

Ремонтні роботи проведуть найближчим часом.

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Теги: інцидент, Луцьк, білборд
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