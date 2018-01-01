Розповіли, чому похилився рекламний щит у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:05
У Луцьку на вулиці Рівненській через ДТП похилився білборд.
Про це пише Конкурент.
Нагадаємо, інцидент трапився 11 жовтня.
Як розповів в коментарі агентству директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський, зміщення сталося внаслідок ДТП.
На гарячу лінію міськради надійшов виклик від громадян, тож працівники КП «Луцькреклама» одразу приїхали на місце події і загородили небезпечну територію навколо білборда.
Також очевидці викликали патрульних.
«Судячи з ознак, це ДТП. Фура здавала назад на парковку і зачепила нижній край борда, від чого його розвернуло», – розповів Олександр Ковальський.
ДТП, зі слів Олександра Ковальського, сталася близько 13-ої години. Фура з місця події поїхала.
Власником білборда є ТОВ «Глорія-Імпекс», яке і несе відповідальність за конструкцію. І директор, і відповідальна особа теж вже присутні на місці події і очкують на кран, аби рятувати ситуацію.
Ремонтні роботи проведуть найближчим часом.
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Про це пише Конкурент.
Нагадаємо, інцидент трапився 11 жовтня.
Як розповів в коментарі агентству директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський, зміщення сталося внаслідок ДТП.
На гарячу лінію міськради надійшов виклик від громадян, тож працівники КП «Луцькреклама» одразу приїхали на місце події і загородили небезпечну територію навколо білборда.
Також очевидці викликали патрульних.
«Судячи з ознак, це ДТП. Фура здавала назад на парковку і зачепила нижній край борда, від чого його розвернуло», – розповів Олександр Ковальський.
ДТП, зі слів Олександра Ковальського, сталася близько 13-ої години. Фура з місця події поїхала.
Власником білборда є ТОВ «Глорія-Імпекс», яке і несе відповідальність за конструкцію. І директор, і відповідальна особа теж вже присутні на місці події і очкують на кран, аби рятувати ситуацію.
Ремонтні роботи проведуть найближчим часом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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