Розповіли, чому похилився рекламний щит у Луцьку. ФОТО





Про це пише



Нагадаємо, інцидент трапився 11 жовтня.



Як розповів в коментарі агентству директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський, зміщення сталося внаслідок ДТП.



На гарячу лінію міськради надійшов виклик від громадян, тож працівники КП «Луцькреклама» одразу приїхали на місце події і загородили небезпечну територію навколо білборда.



Також очевидці викликали патрульних.



«Судячи з ознак, це ДТП. Фура здавала назад на парковку і зачепила нижній край борда, від чого його розвернуло», – розповів Олександр Ковальський.



ДТП, зі слів Олександра Ковальського, сталася близько 13-ої години. Фура з місця події поїхала.



Власником білборда є ТОВ «Глорія-Імпекс», яке і несе відповідальність за конструкцію. І директор, і відповідальна особа теж вже присутні на місці події і очкують на кран, аби рятувати ситуацію.



Ремонтні роботи проведуть найближчим часом.

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