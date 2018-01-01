День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО





11 жовтня Іваничівщина вшанувала мужність і героїзм, відвагу і честь нащадків українських козаків та привітала своїх захисників з державним святом – Днем захисника України, - пише



Близько 12:30 в Іваничах відбулася громадська хода від районної державної адміністрації до Меморіалу Слави та покладання квітів до стели Героям Небесної Сотні представниками влади району.



Мешканці Іваничівщини пройшли урочистою ходою головною вулицею селища. У заходах взяли участь керівники Іваничівського району, учні місцевих шкіл, працівники установ тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Іваничах відбулися заходи з нагоди відзначення Дня захисника України, 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва.11 жовтня Іваничівщина вшанувала мужність і героїзм, відвагу і честь нащадків українських козаків та привітала своїх захисників з державним святом – Днем захисника України, - пише Буг Близько 12:30 в Іваничах відбулася громадська хода від районної державної адміністрації до Меморіалу Слави та покладання квітів до стели Героям Небесної Сотні представниками влади району.Мешканці Іваничівщини пройшли урочистою ходою головною вулицею селища. У заходах взяли участь керівники Іваничівського району, учні місцевих шкіл, працівники установ тощо.

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