Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією





Зустріч з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком відбулася 11 жовтня, – йдеться у



Проект реалізовується в області з 2016 року. В якості партнерів проекту виступають Освітній центр баварської економіки, заклади професійної освіти та підприємства-замовники робітничих кадрів в двох областях – Волинській та Рівненській.



Один з членів делегації, експерт-оцінювач проекту Вольфганг Дюріг розповів, що експериментальну підготовку робітничих кадрів за новими робочими навчальними планами та програмами з використанням елементів дуальної форми навчання впроваджують з професій «Верстатник широко профілю у ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та «Електрогазозварник» у ДНЗ «Ковельський ЦПТО».



«Хочу сердечно подякувати, що ви присвячуєте нам час. Ми приїхали, аби подивитися на спільний проект «Партнерство в сфері професійно-технічної освіти в Україні». Його фінансує німецьке міністерство. Ми хочемо підтримати освіту в Україні. Для нас важливо, аби наш проект підтримував стратегію розвитку освіти не тільки на всеукраїнському, а й регіональному рівні», – сказав експерт.



За результатами поїздки експерти визначать, чи продовжувати партнерство, чи став проект успішним на Волині.



Олександр Савченко, своєю чергою, зауважив, що проект досить перспективний в регіоні.



«Для нас дуже важливий цей напрямок. Багато наших випускників працюють в Польщі, тому в області бракує спеціалістів. Проблема таких робітничих професій існує не лише на Волині, а й в столиці.



Бракує будівельних компаній, які готові взяти участь в тендері, а потім його реалізувати. Наприклад, ми маємо кошти Світового банку, хочемо побудувати 40 амбулаторій і дуже складно йде процес, бо немає робочих рук. Тому ми запрошуємо фірми з усієї країни», – заявив Савченко.



У межах проекту ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та ДНЗ «Ковельський ЦПТО» отримали по 10 одиниць сучасної комп`ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, ноутбуки, проектори тощо. У майстерню Ковельського ЦПТО встановлено електрозварювальне обладнання. Окрім того, Луцьке ВПУ отримало 4 навчальні верстати німецького виробництва, металорізальний інструмент та ліцензоване програмне забезпечення.



Також стало відомо, що в майбутньому для реалізації проекту обиратимуть й інші спеціальності, фахівців з яких потребують волинські підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Федеративної Республіки Німеччина відвідали Волинь в рамках проекту «Партнерство в сфері професійно-технічної освіти в Україні».Зустріч з головою Волинської обласної державної адміністраціївідбулася 11 жовтня, – йдеться у прес-службі ОДА. Проект реалізовується в області з 2016 року. В якості партнерів проекту виступають Освітній центр баварської економіки, заклади професійної освіти та підприємства-замовники робітничих кадрів в двох областях – Волинській та Рівненській.Один з членів делегації, експерт-оцінювач проектурозповів, що експериментальну підготовку робітничих кадрів за новими робочими навчальними планами та програмами з використанням елементів дуальної форми навчання впроваджують з професій «Верстатник широко профілю у ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та «Електрогазозварник» у ДНЗ «Ковельський ЦПТО».«Хочу сердечно подякувати, що ви присвячуєте нам час. Ми приїхали, аби подивитися на спільний проект «Партнерство в сфері професійно-технічної освіти в Україні». Його фінансує німецьке міністерство. Ми хочемо підтримати освіту в Україні. Для нас важливо, аби наш проект підтримував стратегію розвитку освіти не тільки на всеукраїнському, а й регіональному рівні», – сказав експерт.За результатами поїздки експерти визначать, чи продовжувати партнерство, чи став проект успішним на Волині.Олександр Савченко, своєю чергою, зауважив, що проект досить перспективний в регіоні.«Для нас дуже важливий цей напрямок. Багато наших випускників працюють в Польщі, тому в області бракує спеціалістів. Проблема таких робітничих професій існує не лише на Волині, а й в столиці.Бракує будівельних компаній, які готові взяти участь в тендері, а потім його реалізувати. Наприклад, ми маємо кошти Світового банку, хочемо побудувати 40 амбулаторій і дуже складно йде процес, бо немає робочих рук. Тому ми запрошуємо фірми з усієї країни», – заявив Савченко.У межах проекту ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та ДНЗ «Ковельський ЦПТО» отримали по 10 одиниць сучасної комп`ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, ноутбуки, проектори тощо. У майстерню Ковельського ЦПТО встановлено електрозварювальне обладнання. Окрім того, Луцьке ВПУ отримало 4 навчальні верстати німецького виробництва, металорізальний інструмент та ліцензоване програмне забезпечення.Також стало відомо, що в майбутньому для реалізації проекту обиратимуть й інші спеціальності, фахівців з яких потребують волинські підприємства.

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