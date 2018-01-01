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Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією

Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією
Представники Федеративної Республіки Німеччина відвідали Волинь в рамках проекту «Партнерство в сфері професійно-технічної освіти в Україні».

Зустріч з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком відбулася 11 жовтня, – йдеться у прес-службі ОДА.

Проект реалізовується в області з 2016 року. В якості партнерів проекту виступають Освітній центр баварської економіки, заклади професійної освіти та підприємства-замовники робітничих кадрів в двох областях – Волинській та Рівненській.

Один з членів делегації, експерт-оцінювач проекту Вольфганг Дюріг розповів, що експериментальну підготовку робітничих кадрів за новими робочими навчальними планами та програмами з використанням елементів дуальної форми навчання впроваджують з професій «Верстатник широко профілю у ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та «Електрогазозварник» у ДНЗ «Ковельський ЦПТО».

«Хочу сердечно подякувати, що ви присвячуєте нам час. Ми приїхали, аби подивитися на спільний проект «Партнерство в сфері професійно-технічної освіти в Україні». Його фінансує німецьке міністерство. Ми хочемо підтримати освіту в Україні. Для нас важливо, аби наш проект підтримував стратегію розвитку освіти не тільки на всеукраїнському, а й регіональному рівні», – сказав експерт.

За результатами поїздки експерти визначать, чи продовжувати партнерство, чи став проект успішним на Волині.

Олександр Савченко, своєю чергою, зауважив, що проект досить перспективний в регіоні.

«Для нас дуже важливий цей напрямок. Багато наших випускників працюють в Польщі, тому в області бракує спеціалістів. Проблема таких робітничих професій існує не лише на Волині, а й в столиці.

Бракує будівельних компаній, які готові взяти участь в тендері, а потім його реалізувати. Наприклад, ми маємо кошти Світового банку, хочемо побудувати 40 амбулаторій і дуже складно йде процес, бо немає робочих рук. Тому ми запрошуємо фірми з усієї країни», – заявив Савченко.

У межах проекту ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та ДНЗ «Ковельський ЦПТО» отримали по 10 одиниць сучасної комп`ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням, ноутбуки, проектори тощо. У майстерню Ковельського ЦПТО встановлено електрозварювальне обладнання. Окрім того, Луцьке ВПУ отримало 4 навчальні верстати німецького виробництва, металорізальний інструмент та ліцензоване програмне забезпечення.

Також стало відомо, що в майбутньому для реалізації проекту обиратимуть й інші спеціальності, фахівців з яких потребують волинські підприємства.

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Теги: Олександр Савченко, Волинь, Луцьк, співпраця
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