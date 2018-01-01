Обласний чемпіонат з настільного тенісу проведуть у Ковелі





У змаганням візьмуть участь найсильніші гравці області, а також провідні спортсмени зі всієї України, Білорусі та Польщі, - пише



Турнір проходитиме в КДЮСШ імені Євгена Кондратовича.



Організаторами виступили Федерація настільного тенісу Волинської області за сприяння Луцької та Ковельської міських рад.



Початок о 10 годині.

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