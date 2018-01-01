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Обласний чемпіонат з настільного тенісу проведуть у Ковелі

Обласний чемпіонат з настільного тенісу проведуть у Ковелі
13-14 жовтня у Ковелі відбудеться відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу "VOLYN OPEN".

У змаганням візьмуть участь найсильніші гравці області, а також провідні спортсмени зі всієї України, Білорусі та Польщі, - пише Про Ковель.

Турнір проходитиме в КДЮСШ імені Євгена Кондратовича.

Організаторами виступили Федерація настільного тенісу Волинської області за сприяння Луцької та Ковельської міських рад.

Початок о 10 годині.

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Теги: спорт, теніс, Ковель
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