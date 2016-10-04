Виставка зброї та патріотичні флешмоби: як у Володимирі відзначатимуть День захисника
Сьогодні, 20:36
У Володимирі-Волинському відбудеться низка заходів до Дня захисника України, 75-ої річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва.
Про це інформує прес-служба Володимир-Волинської міської ради.
План заходів:
12 жовтня
10.00 – Зустріч міського голови з родинами загиблих.
14.00 – Турнір з футзалу серед команд військовослужбовців, працівників поліції та ДСМНС
14 жовтня 2018 року
9.00 – відвідування могил загиблих військовослужбовців на Федорівському кладовищі
11.00 – Панахида біля пам’ятника Героям ОУН-УПА.
Покладання квітів. Виступ Мартинюка П.П.
Виступ вихованців ЦПО
11.30 – урочиста хода представників влади, громадськості, духовенства, військовослужбовців та ветеранів АТО (ООС) по вулиці Ковельській до площі Героїв.
11.35 – Освячення нових фото, дошки пам'яті загиблих в АТО (ООС) військовослужбовців, літія. Покладання квітів. Виконання Державного Гімну, військовий салют.
12.00 – Перехід до КМЦ. Пролог у виконанні вихованців ЦПО. Хвилина тиші.
12.10 – Привітання міського голови. Вручення відзнак до Дня захисника України.
12.30 – Патріотичний флешмоб у виконанні учнів ЗОШ №2.
12.40 – Показові змагання серед команд військовослужбовців ЗРП, 14-ої ОМБР, прикордонників, поліції та УДСНС «Козацькі забави»
14.00 –Патріотичний флешмоб у виконанні учнів ЗОШ №3.
14.05– Показові виступи з рукопашного бою за участю бійців батальйону Тероборони ( м. Луцьк)
14.20 – Концертна програма за участю місцевих художніх колективів та військового духового оркестру 14-ої ОМБР
На площі Героїв:
Виставка військової техніки.
Виставка зброї.
Польова кухня.
Майстер-клас для дітей по сувенірній патріотичній продукції.
Плетіння маскувальної сітки.
Виставка військового одягу.
Виставка предметів з фонду музею, дитячих малюнків, архівних матеріалів.
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Про це інформує прес-служба Володимир-Волинської міської ради.
План заходів:
12 жовтня
10.00 – Зустріч міського голови з родинами загиблих.
14.00 – Турнір з футзалу серед команд військовослужбовців, працівників поліції та ДСМНС
14 жовтня 2018 року
9.00 – відвідування могил загиблих військовослужбовців на Федорівському кладовищі
11.00 – Панахида біля пам’ятника Героям ОУН-УПА.
Покладання квітів. Виступ Мартинюка П.П.
Виступ вихованців ЦПО
11.30 – урочиста хода представників влади, громадськості, духовенства, військовослужбовців та ветеранів АТО (ООС) по вулиці Ковельській до площі Героїв.
11.35 – Освячення нових фото, дошки пам'яті загиблих в АТО (ООС) військовослужбовців, літія. Покладання квітів. Виконання Державного Гімну, військовий салют.
12.00 – Перехід до КМЦ. Пролог у виконанні вихованців ЦПО. Хвилина тиші.
12.10 – Привітання міського голови. Вручення відзнак до Дня захисника України.
12.30 – Патріотичний флешмоб у виконанні учнів ЗОШ №2.
12.40 – Показові змагання серед команд військовослужбовців ЗРП, 14-ої ОМБР, прикордонників, поліції та УДСНС «Козацькі забави»
14.00 –Патріотичний флешмоб у виконанні учнів ЗОШ №3.
14.05– Показові виступи з рукопашного бою за участю бійців батальйону Тероборони ( м. Луцьк)
14.20 – Концертна програма за участю місцевих художніх колективів та військового духового оркестру 14-ої ОМБР
На площі Героїв:
Виставка військової техніки.
Виставка зброї.
Польова кухня.
Майстер-клас для дітей по сувенірній патріотичній продукції.
Плетіння маскувальної сітки.
Виставка військового одягу.
Виставка предметів з фонду музею, дитячих малюнків, архівних матеріалів.
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