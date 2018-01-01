Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 9:00-16:00

м.Вол-Волинський,вул. Ак. Глушкова буд. 46-56



2. 9:00-16:00

Магазин с. Тростянка с.Тростянка вул.Гуденка, Ковпака, Терешкової, Шевченка

3. 10:00-16:00

ФОП Кабанов Олег Анатолійович Кафе "Імпреза",ФОП Трачук Руслан Миколайович Магазин автозапчасти, ФОП Коряковська Алла Анатоліївна Магазин "Галантерея, "ПАТ "Український інноваційний банк",ФОП Чайковська Мирослава Євгенівна Магазин "Ельф",ТзОВ "Пролісок",Відділ культури і туризму ВК Вол.-Волинської МР Музей,ФОП Столярчук Ніна Павлівна Магазин "Рута",ТзОВ "П'ятидні"ТВЦ "ВОЛОДИМИР",Колективне підприємство "Промжитлобуд" контора,ФОП Книш Богдан Вікторович Магазин "Дім",Страхова компанія ПАТ "Провідна",ФОП Заяц Вадим Антонович м-н "Ювелірний",РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ Костел,ФОП Завгородній Олег Вікторович Магазин "Оліо". м. Вол-Волинський вул. Ковельська 15-27 вул. Драгоманова 6,



Іваничівський район



1. 10:00-14:00

с.Морозовичі(Волиця) вул.Північна, Крайня, Л.Українки, Світла, Зелена



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська

2. КТП-9 09:00 – 17:00 ПП Дмитрукм Л.М., К-Каширське МСТ (магазин). м.Камінь – Каширський вул.Ватутіна, вул.Грушевського, вул.Воля,

вул.Гайова, вул.Стуса





Ковельський район



1. 9:00-17:00

ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,

ФОП Авельчук Л. В.,

СТзОВ "Ватутіна",

ФГ "Несухоїжі",

ФОП Шпилюк В. М.,

Дубівське СТ,

Ковельське П-во вет. медицини,

Церква с. Заріччя,

Вол.дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

ФОП Галаша Т. І.,

ТОВ "І. К. Ініціатива",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ФОП Шпилюк В. М.,

Церква Воскр. ЄХВБ,

Ковельське СЛАТ "Тур",

ФОП Семенюк П. Т.,

Ф. О. Бойчук О. П.,

Ф. О. Мілінчук Г. В.,

Ф. О. Байчук Г. І.,

СТзОВ "Ватутіна",

ФОП Марчук О. А.,

Ковельське МТМО,

Школа с. Тойкут,

ФОП Галаша Т. І.,

Львівська залізниця,

Ф. О.Тимошик В. В.,

ТОВ "Технобудекспорт". с.Доротище,

с.Заріччя,

с.Воля,

с.Тойкут,

с.Лапні.





місто Луцьк



1. 09:00-13:00

Аптека

Магазин

Реставраційна дільниця Вул.Г. УПА, 66-88, 105-113,

Вул.Вишківська, 25-49, 22-60



Луцький район



1. КТП-129 10:00 – 17:00 СГПП «Рать» (свиноферма)

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-146 10:00 – 17:00 ФОП Цейко А.Ф с.Новостав вул. Шевченка, Набережна 7-12

3.

ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-86

10:00 – 17:00

ФОП Бунько П.М, ФОП Романовський С.М.

с.Княгининок вул.Поліська



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-0.4кВ КТП-274 9:00 – 17:00 Побут, магазини, школи с.Припять,

2. ПЛ-0.4кВ КТП-311 9:00 – 17:00 Побут м.Любомль вул.Лісна, Перемоги, 17 Вересня, Жовтнева

3 ПЛ-0.4кВ КТП-2 9:00 – 17:00 Побут м.Любомль вул.Брестська



Маневицький район



1. 10:00-16:00

КТП-343, смт. Маневичі.

КТП-271.

КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).

ЩТП-518.

ЩТП-520.



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Нововолинськводоканал м.Нововолинськ





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2. 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру

3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна

6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул.Зелена, Квітнева, Травнева.

7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова



Старовижівський район



1. ПЛ-10кВ Л-57-05 10:00-17:00 с Лютка, Яревище повнітю,

с Дубечне вул Лісова, хутір Білаші, Мотузи, с Мокре вул Незалежності. хутір Тараси, Ярмолюки

2. КТП-189 10:00-16:00 магазин с Шкроби вул Приозерна, Польова, Жовтнева, Зелена, Школа



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-66 10:00-15:30

СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-178 09:00-15:30 Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-16 09:00-15:30 с.Кустичі

4. ПЛ-0,4 кВ

КТП-84 10:00-13:00 Турійськ с/р- клуб, ТРСТ- магазин, ФОП Мірчук Р.В. - магазин с.Турійськ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 12 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-16:00м.Вол-Волинський,вул. Ак. Глушкова буд. 46-562. 9:00-16:00Магазин с. Тростянка с.Тростянка вул.Гуденка, Ковпака, Терешкової, Шевченка3. 10:00-16:00ФОП Кабанов Олег Анатолійович Кафе "Імпреза",ФОП Трачук Руслан Миколайович Магазин автозапчасти, ФОП Коряковська Алла Анатоліївна Магазин "Галантерея, "ПАТ "Український інноваційний банк",ФОП Чайковська Мирослава Євгенівна Магазин "Ельф",ТзОВ "Пролісок",Відділ культури і туризму ВК Вол.-Волинської МР Музей,ФОП Столярчук Ніна Павлівна Магазин "Рута",ТзОВ "П'ятидні"ТВЦ "ВОЛОДИМИР",Колективне підприємство "Промжитлобуд" контора,ФОП Книш Богдан Вікторович Магазин "Дім",Страхова компанія ПАТ "Провідна",ФОП Заяц Вадим Антонович м-н "Ювелірний",РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ Костел,ФОП Завгородній Олег Вікторович Магазин "Оліо". м. Вол-Волинський вул. Ковельська 15-27 вул. Драгоманова 6,1. 10:00-14:00с.Морозовичі(Волиця) вул.Північна, Крайня, Л.Українки, Світла, Зелена1. 09:30 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул.Радянська2. КТП-9 09:00 – 17:00 ПП Дмитрукм Л.М., К-Каширське МСТ (магазин). м.Камінь – Каширський вул.Ватутіна, вул.Грушевського, вул.Воля,вул.Гайова, вул.Стуса1. 9:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Дубівське СТ,Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,Вол.дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,СТзОВ "Ватутіна",ФОП Марчук О. А.,Ковельське МТМО,Школа с. Тойкут,ФОП Галаша Т. І.,Львівська залізниця,Ф. О.Тимошик В. В.,ТОВ "Технобудекспорт". с.Доротище,с.Заріччя,с.Воля,с.Тойкут,с.Лапні.1. 09:00-13:00АптекаМагазинРеставраційна дільниця Вул.Г. УПА, 66-88, 105-113,Вул.Вишківська, 25-49, 22-601. КТП-129 10:00 – 17:00 СГПП «Рать» (свиноферма)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-146 10:00 – 17:00 ФОП Цейко А.Ф с.Новостав вул. Шевченка, Набережна 7-123.ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-8610:00 – 17:00ФОП Бунько П.М, ФОП Романовський С.М.с.Княгининок вул.Поліська1. ПЛ-0.4кВ КТП-274 9:00 – 17:00 Побут, магазини, школи с.Припять,2. ПЛ-0.4кВ КТП-311 9:00 – 17:00 Побут м.Любомль вул.Лісна, Перемоги, 17 Вересня, Жовтнева3 ПЛ-0.4кВ КТП-2 9:00 – 17:00 Побут м.Любомль вул.Брестська1. 10:00-16:00КТП-343, смт. Маневичі.КТП-271.КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).ЩТП-518.ЩТП-520.1.09:00-17:00Нововолинськводоканал м.Нововолинськ1. 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул.Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул.Зелена, Квітнева, Травнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-204 9:00-17:00 с.Березолуки свинарник с.Березолуки вул.Лісова1. ПЛ-10кВ Л-57-05 10:00-17:00 с Лютка, Яревище повнітю,с Дубечне вул Лісова, хутір Білаші, Мотузи, с Мокре вул Незалежності. хутір Тараси, Ярмолюки2. КТП-189 10:00-16:00 магазин с Шкроби вул Приозерна, Польова, Жовтнева, Зелена, Школа1. ПЛ-0,4 кВКТП-66 10:00-15:30СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець2. ПЛ-0,4 кВКТП-178 09:00-15:30 Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне3. ПЛ-0,4 кВКТП-16 09:00-15:30 с.Кустичі4. ПЛ-0,4 кВКТП-84 10:00-13:00 Турійськ с/р- клуб, ТРСТ- магазин, ФОП Мірчук Р.В. - магазин с.Турійськ

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