Повідомили, хто може очолити перинатальний центр у Луцьку

Ірину Горавську рекомендували члени профільної комісії Волиньради.



Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 11 жовтня, - пишуть



Члени комісії розглянули проект рішення про виконувача обов’язків головного лікаря КЗ «Волинський обласний перинатальний центр».



Як повідомила заступник керуючого справами-начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату облради Мирослава Якимчук, перинатальний центр був утворений рішенням облради від 4 квітня, вже завершують роботи у будівлі центру, закуповують обладнання, невдовзі його монтуватимуть. Отже, пропонують призначити тимчасово виконувача обов’язків головного лікаря закладу. На цю посаду хочуть затвердити Ірину Горавську.



Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що нині критично важливо взяти на роботу керівника, який формуватиме команду, якого знають пацієнти. Ірина Горавська, завідувачка пологовим відділенням №1 Луцького клінічного пологового будинку, з його слів, успішний менеджер, яка займалася реалізацією великого проекту спільно зі швейцарцями.



Член комісії Олександр Зінчук також висловився на підтримку кандидатури, розповівши, що планують, що у перинатальному центрі працюватимуть 150 працівників і він прийматиме тисячу пологів на рік.



Отже, члени комісії рекомендували призначити Ірину Горавську, проте остаточне рішення депутати Волиньради приймуть під час сесії. Далі оголосять конкурс, на якому серед претендентів, які матимуть відповідну освіту, стаж та досвід, оберуть постійного керівника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Призначити на посаду тимчасового виконувача обов’язків головного лікаря новоствореного Волинського обласного перинатального центрурекомендували члени профільної комісії Волиньради.Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 11 жовтня, - пишуть Волинські новини Члени комісії розглянули проект рішення про виконувача обов’язків головного лікаря КЗ «Волинський обласний перинатальний центр».Як повідомила заступник керуючого справами-начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату облради Мирослава Якимчук, перинатальний центр був утворений рішенням облради від 4 квітня, вже завершують роботи у будівлі центру, закуповують обладнання, невдовзі його монтуватимуть. Отже, пропонують призначити тимчасово виконувача обов’язків головного лікаря закладу. На цю посаду хочуть затвердити Ірину Горавську.Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що нині критично важливо взяти на роботу керівника, який формуватиме команду, якого знають пацієнти. Ірина Горавська, завідувачка пологовим відділенням №1 Луцького клінічного пологового будинку, з його слів, успішний менеджер, яка займалася реалізацією великого проекту спільно зі швейцарцями.Член комісії Олександр Зінчук також висловився на підтримку кандидатури, розповівши, що планують, що у перинатальному центрі працюватимуть 150 працівників і він прийматиме тисячу пологів на рік.Отже, члени комісії рекомендували призначити Ірину Горавську, проте остаточне рішення депутати Волиньради приймуть під час сесії. Далі оголосять конкурс, на якому серед претендентів, які матимуть відповідну освіту, стаж та досвід, оберуть постійного керівника.

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