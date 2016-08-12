Комфортне житло у тихому куточку: як у Луцьку мешканці заселяють ЖК «forRest»*

У Луцьку у будинок другої черги житлового комплексу «forRest» почали заселятися мешканці. Натомість у першому під'їзді вже майже рік живуть щасливі власники квартир.Житловий комплекс територіально знаходиться у селі Великий Омеляник, але фактично це - Луцьк, адже через дорогу від «forRest» розташована вулиця Володимирська. У мальовничій зеленій зоні на березі річки Омелянівки розкинулися дві 10-типоверхівки із гаражами на першому поверсі, а поряд саме триває будівництво житла третьої черги.ЖК «forRest» розташований поблизу міської інфраструктури, однак у тихій місцевості, та користується комунальними послугами за сільськими тарифами.Минулоріч перший будинок ЖК здали в експлуатацію. Майбутні мешканці отримали будинок з усіма підведеними комунікаціями та встановленими лічильниками. У квартирах також встановлені броньовані металеві двері та надійні і теплі вікна – двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS, двоконтурні котли "Rocterm" на опалення та гарячу воду, виходи на каналізацію та воду, а також розведені по квартирі електромережі.Будинок добре утеплений, у квартирах поштукатурені всі несучі поверхні, окрім перегородок. Будівельники потурбувалися, аби мешканці не хвилювалися за підключення чи оформлення комунікацій, тож власникам залишається облаштувати квартири «під себе» та в’їжджати.Відтак, вже майже рік у будинку першої черги живуть мешканці – підвіконня «заселили» вазони, а з сонячного боку сушиться білизна. Дехто ж тільки завершує ремонти.«Мені дуже сподобався будинок – хороше планування, тихий район, гарне облаштування території. Ось гляньте - гарні східці, поруч річка і зелена зона, приватні будиночки, тому ми маємо дуже гарний краєвид, душа радіє», – розповів лучанин, який придбав тут квартиру для свого онука.Чоловік обрав двокімнатне житло, вікна якого виходять на різні боки, тож тут можна насолоджуватися і сходом, і заходом сонця. За словами Яремчука, до відбору житла підійшли прискіпливо – об’їздили майже увесь Луцьк, та ніде не знайшли кращого варіанту, ніж «forRest».«Майже всюди – будинки біля дороги, гамірно. А тут район тихенький, далеко від дороги – чудово», - додав чоловік. Зараз він вкладає у коридорі плитку та готує житло для заселення - поки онук завершить навчання, квартиру «випробують» бабуся і дідусь.«Онуку тут дуже подобається, ми разом всі вибирали: і він, і син, і я», - резюмував Яремчук.Другу чергу будівництва здали в експлуатацію влітку 2018 року, і тут роботи саме в активній фазі – чимало сімей взялися вити свої родинні гніздечка. Лучанка панірозповіла, що їй також чи не найбільше до душі припала атмосфера житлового комплексу.«Я людина старшого віку, тому обирала таке місце, щоб був спокій та тиша. Усе зелено, багато дерев.. Я вже деякий час тут живу і задоволена своїм вибором. Тут усе близько – магазини, зупинка, аптека, для молодих є дитячий садочок та спортивна школа. Мені це подобається», - розповіла пані Ніна. За її словами, вона спілкується із жінкою з першого під’їзду, яка тут зимувал. Вона запевнила, що тут було дуже тепло.Пані Ніна обрала однокімнатну квартиру і каже: однозначно готова рекомендувати житло іншим людям. Натомість у будинку другої черги вільним залишилися лише три просторі двокімнатні квартири – площею 75, 76 та 77 кв. м.Тим часом поряд зводять третю чергу будівництва, яку здадуть в експлуатацію до кінця наступного року. Третій будинок має унікальне планування – кожна із 8-ми квартир на поверсі не схожа на іншу.Після завершення будівництва на території облаштують ще дитячий та спортивні майданчики, паркомісця для кожної із квартир, облагородять прилеглу територію та влаштують відпочинкову зону на березі ріки.До слова, вартість квадратного метра на стадії будівництва – 9 тис грн./кв. м, а житло у вже веденому будинку по 9, 5 тис грн. Таким чином, у будинку третьої черги вже розкупили 30% квартир.Детальнішу інформацію можна дізнатися, або ж за телефоном 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розміщений поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській. До слова, придбати квартиру можна у розстрочку - за умови внесення одразу половини суми, іншу половину на вигідних умовах можна сплатити до завершення 2019 року. Окрім того, вподобану квартиру можна забронювати на декілька днів, аби порадитися із родиною та прийняти зважене рішення.img big="458752"/>