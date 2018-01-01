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У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО

У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка невідомий автомобіль зачепив припарковану автівку.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Tanya Tynkovan.

Вона зазначила, що ДТП трапилася 9 або 10 жовтня, поки жінка була на роботі.

«ДТП сталася у дворі між будівлями обласної прокуратури та телебачення (відомий в народі як "будинок радіо") за адресою вул. Винниченка, 17.

Камери, які могли б це побачити, не працюють. Можливо хтось проходив повз та бачив ситуацію. Не соромтеся, відгукніться», – просить власниця авто.
У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, свідок, Винниченка
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