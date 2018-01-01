У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО

У Луцьку на вулиці Винниченка невідомий автомобіль зачепив припарковану автівку.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Tanya Tynkovan.Вона зазначила, що ДТП трапилася 9 або 10 жовтня, поки жінка була на роботі.«ДТП сталася у дворі між будівлями обласної прокуратури та телебачення (відомий в народі як "будинок радіо") за адресою вул. Винниченка, 17.Камери, які могли б це побачити, не працюють. Можливо хтось проходив повз та бачив ситуацію. Не соромтеся, відгукніться», – просить власниця авто.