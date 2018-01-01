У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Луцьку на вулиці Винниченка невідомий автомобіль зачепив припарковану автівку.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Tanya Tynkovan.
Вона зазначила, що ДТП трапилася 9 або 10 жовтня, поки жінка була на роботі.
«ДТП сталася у дворі між будівлями обласної прокуратури та телебачення (відомий в народі як "будинок радіо") за адресою вул. Винниченка, 17.
Камери, які могли б це побачити, не працюють. Можливо хтось проходив повз та бачив ситуацію. Не соромтеся, відгукніться», – просить власниця авто.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Tanya Tynkovan.
Вона зазначила, що ДТП трапилася 9 або 10 жовтня, поки жінка була на роботі.
«ДТП сталася у дворі між будівлями обласної прокуратури та телебачення (відомий в народі як "будинок радіо") за адресою вул. Винниченка, 17.
Камери, які могли б це побачити, не працюють. Можливо хтось проходив повз та бачив ситуацію. Не соромтеся, відгукніться», – просить власниця авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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