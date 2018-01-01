вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера

На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера
На Київщині підлітки позбавили людину життя через пса.

Трагедія сталася в селі Руда, - інформує ГУНП в Київській області.

На вулицю вибіг собака та почав гавкати на двох хлопців, які проходили повз двору. Вони були напідпитку. Господар подвір’я вийшов на крики. Почалася перепалка, в результаті якої чоловік похилого віку опинився на землі. Підігріті спиртним підлітки почали наносити удари ногами по голові.

Згодом правоохоронці встановили підозрюваних. Наразі обидва учні ВПУ знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, побиття, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кого хочуть призначити керівником протитуберкульозного санаторію на Волині
Сьогодні, 15:35
У Луцьку через аварію – заблокований рух вулицею
Сьогодні, 15:26
На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера
Сьогодні, 15:16
Повідомили, хто може очолити перинатальний центр у Луцьку
Сьогодні, 15:03
Графік роботи ПриватБанку на Волині у День захисника України*
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Дівчата-підлітки жорстоко побили однокласницю. ВІДЕО Дівчата-підлітки жорстоко побили однокласницю. ВІДЕО
04 серпень, 14:01
На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка
02 серпень, 14:47
Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині
01 серпень, 16:30
Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття афганця з Волині Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття афганця з Волині
23 липень, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
Сьогодні, 16:22
 0
У Кривому Розі чоловік побив немовля
Сьогодні, 16:22
 0
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:21
 0
Волинські лісівники прогнозують люту зиму
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8