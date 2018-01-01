На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера

На Київщині підлітки позбавили людину життя через пса.Трагедія сталася в селі Руда, - інформує ГУНП в Київській області.На вулицю вибіг собака та почав гавкати на двох хлопців, які проходили повз двору. Вони були напідпитку. Господар подвір’я вийшов на крики. Почалася перепалка, в результаті якої чоловік похилого віку опинився на землі. Підігріті спиртним підлітки почали наносити удари ногами по голові.Згодом правоохоронці встановили підозрюваних. Наразі обидва учні ВПУ знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.