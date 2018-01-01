На Київщині підлітки до смерті побили пенсіонера
Сьогодні, 15:16
На Київщині підлітки позбавили людину життя через пса.
Трагедія сталася в селі Руда, - інформує ГУНП в Київській області.
На вулицю вибіг собака та почав гавкати на двох хлопців, які проходили повз двору. Вони були напідпитку. Господар подвір’я вийшов на крики. Почалася перепалка, в результаті якої чоловік похилого віку опинився на землі. Підігріті спиртним підлітки почали наносити удари ногами по голові.
Згодом правоохоронці встановили підозрюваних. Наразі обидва учні ВПУ знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.
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Трагедія сталася в селі Руда, - інформує ГУНП в Київській області.
На вулицю вибіг собака та почав гавкати на двох хлопців, які проходили повз двору. Вони були напідпитку. Господар подвір’я вийшов на крики. Почалася перепалка, в результаті якої чоловік похилого віку опинився на землі. Підігріті спиртним підлітки почали наносити удари ногами по голові.
Згодом правоохоронці встановили підозрюваних. Наразі обидва учні ВПУ знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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