За вікном - жовтень, та він ще дає насолодитися легеньким теплом та сонечком.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі.Класичні обмеження - традиційний корабельний формат. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Вокально-інструментальний квінтет української пісні, львівського міського палацу культури ім. Гната Хоткевича, «Wszystko».Яскравий і драйвовий гурт Wszystko, чи не єдиний у Львові кавер-бенд, який займається пропагандою саме української музики. Окрім насолоди від голосу і таланту учасників гурту, ви відчуєте себе ніби на концерті улюбленої зірки, завдяки широкому репертуару, в якому можна почути пісні від Білоножко, Миколайчука і Зіброва до Бумбоксу, Другої ріки та Океану Ельзи.Також хлопці є резидентами декількох клубів, і є одним з найбільш виступаючих колективів Львова.Wszystko створять унікальне музичне свято, здивують Вас авторським аранжуванням давно улюблених пісень в талановитому виконані, подарують незабутні враження.Wszystko – це більше ніж кавер-бенд.Своєрідний підхід до відомих та не відомих українських пісень.Подія:Тип заходу: квестМісце: Театральний майданПочаток: 12:00Що обіцяють:У Луцьку відбудеться історичний квест "Знай наших". Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк запрошує до участі в історичному квесті "Знай наших!", який стартуватиме 13 жовтня о 12:00 на Театральному майдані."Прогулянка вулицями рідного міста у хорошій компанії, цікаві та неординарні завдання, цінні подарунки – усе це може стати твоїм! Варто зробити лише один крок – заповнити реєстраційну форму!" - повідомили організатори.Спробувати свої сили у квесті можуть як команди (5 осіб), так і окремі учасники.Подія:Тип заходу: турніри з боулінгу та більярдуМісце: РЦ «Промінь»Що обіцяють: 13 жовтня у «George's Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться щорічний «Кубок Жоржа», де одночасно пройдуть турніри з боулінгу та більярду.В змаганнях візьмуть участь спортсмени з усієї України.Представники більярдного спорту зможуть оцінити новий більярдний зал – найбільший у Волинській області, а боулери – перевірити свої сили на високоякісному обладнанні «Brunswick».Метою заходу є популяризація боулінгу та більярду на Волині.«George's Club» запрошує прийняти участь або підтримати учасників турнірів.Детальна інформація за номерами: +380 99 563 15 35 (боулінг) та +380 50 490 77 12 (більярд).Також у «George's Club», 14 жовтня відбудеться майстер-клас «Боулінг це просто» від титулованого тренера збірної України по боулінгу Сидоренко Геннадія.Усіх, хто любить боулінг і бажає підвищити свій рівень майстерності РЦ «Промінь» запрошує до участі.Реєстрація за тел.: +380 (99) 563 15 35 (кількість місць обмежена).Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Театральний майданПочаток: 14:00Що обіцяють: у Луцьку відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні "За Україну! За її волю!".За ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка на Волині 13-14 жовтня 2018 року відбудеться Перший Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!» - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Так, у рамках фестивалю діятимуть локація «Повстанський курінь», відбудуться мистецькі акції «Ми нащадки своїх героїв» та «Вишивана доля України».Окрім того, запланована виставка-продаж літератури «У боротьбі за славу і честь».Між іншим, у грандіозному дійстві візьмуть участь Львівська заслужена хорова капела України «Трембіта», ансамбль «Волиняни» Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство» (м.Київ), а також аматорські, професійні колективи та виконавці із Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Київської областей, міста Києва.Тож усі охочі зможуть насолодитися чудовим виконанням повстанських пісень, дізнатися більше про вояків УПА, а також сфотографуватися біля тематичної фотозони.Слід зазначити, що проходитиме фестиваль на Театральному майдані міста Луцька. Зокрема, 13 жовтня дійство розпочнеться о 14.00 год.Натомість, 14 жовтня, у День захисника України, початок святкування запланований на 9.00 год.Подія:Тип заходу: виставаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: 13 жовтня у розважальному центрі «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво». Разом з акторами виступить переможниця телешоу «Холостяк» - Іванна Гончарук.Це не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найпотаємніше. Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені. Квитки на шоу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Подія:Тип заходу: танцювальний фестивальМісце: «Адреналін Сіті»Що обіцяють: Грандіозний фестиваль танців «Volyn Dance Festival – 2018» відбудеться 13-14 жовтня. У рамках турніру, який відбудеться в «Адреналін Сіті», буде проведений Чемпіонат України серед Ювеналів 1 10D та Юніорів 2 10DНа турнір запрошено понад 20 суддів з Ізраїля, Італії, Словаччини, Польщі, Молдови, Білорусі, Грузії, Болгарії, Латвії, України.Крім того, на відвідувачів та учасників чекають- дитяча розважальна програма;- великий танцювальний майданчик;- кафетерій та танцювальний магазин.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться концерт до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня Українського козацтва, Дня народження УПА. У програмі: козацькі пісні, пісні воїнів УПА, пісні про воїнів АТО, українські фольклорні та естрадні пісні, пісні на слова Тараса Шевченка.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Справжнім українцем можна почуватись не лише тоді, коли раз на рік вдягаєш вишиванку на День Незалежності, а й тоді, коли пишеш в соцмережах українською, в магазині запитуєш не "скільки там рублів з мене?", а "скільки гривень?", вболіваєш за нашу збірну до кінця, ходиш на українське кіно в кінотеатрах, відвідуєш концерти українських музикантів, підтримуєш україномовну пресу, читаєш книги українських авторів.. Ну, і, звісно, хоча б періодично ходиш на українські танцульки до Кораблика аби пригадати щось добре і стареньке, або познайомитись із багатьма хорошими піснями, які навіть ніде і ніколи не чув!Принагідно вітаємо усіх вас, друзі, із Покровою Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва, Днем створення УПА та Днем захисника України.Приходьте! Буде гарно ;)Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Волинська обласна філармоніяПочаток: 19:00Що обіцяють: Заслуги Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (художній керівник і головний диригент ‒ народний артист України Володимир Сіренко) у пропаганді української та світової класичної музики ‒ неоціненні, й це знають не лише в нашій країні, а й багатьох державах планети, де випало побувати з концертами цьому прославленому колективу.14 жовтня в рамках закриття фестивалю “Стравінський та Україна” о 19.00 на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка відбудеться ювілейний концерт згаданого оркестру, присвячений сторіччю від дня його заснування.У програмі концерту ‒ симфонічна поема Бедржиха Сметани “Влтава”, сюїта з балету Ігоря Стравінського “Жар-птиця”, три українські весільні пісні для сопрано і симфонічного оркестру в обробці Мирослава Скорика (солістка ‒ заслужена артистка України Наталія Ніколаїшин) та Симфонія №2, тв. 50 Бориса Лятошинського.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють:В основі вистави лежить давня українська казка про хлопчика-богатиря, що виріс з крихітної горошини.…У квітучу країну прийшла біда - її народ поневолив злий дракон. Щоб здолати ворога, Земля-матір народжує свою надію – синочка Котигорошка. Він швидко зростає, мужніє, набирається сил і йде боронити рідну землю. Як це було – дізнаєтеся з вистави.Тривалість вистави - 60 хв., з антрактомВистава для дітей з 5-ти років.Фільм:Жанр: трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 12:30, 15:35, 18:50, 22:00Про що фільм?1969 рік. Група різношерстих особистостей зупиняється на ніч у колись популярному готелі «Ель Рояль», розташованому на кордоні штатів Невада і Каліфорнія.У будівлі готелю зібралися непривітний священик, співачка Дарлін, енергійний продавець пилососів і підозріла дівчина з Півдня. Разом з ними ніч в готелі проводить молодий консьєрж. Кожному з них є що приховувати, і у кожного з них буде шанс спокутувати минулі гріхи. Але ситуація тільки ускладнюється, коли в «Ель Рояль» з'являється зловісний, але чарівний лідер культу, який бажає отримати своє.Фільм:Жанр: мюзикл, драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 17:15, 21:15Про що фільм?Кантрі-музикант Джексон Мейн, чия кар'єра швидко котиться під укіс, одного разу знайомиться з нікому не відомою талановитою співачкою Еллі. Між героями спалахує пристрасний роман. Джек допомагає Еллі домогтися успіху. Але чим швидше набирає обертів музична кар'єра Еллі, тим складніше йому миритися зі своєю в'янучою славою.Фільм:Жанр: воєнний, драмаМісце: «Premier City»Початок: 10:50, 19:50Про що фільм?Народне прислів'я говорить "Не було б щастя, та нещастя допомогло". Досвідчений вояка, капітан Антон Саєнко, якого в загоні всі називають просто по позивному "Бандерас", ось вже двадцять років не був удома в рідному селі. Але почалася антитерористична операція, яка змусила не тільки Антона, а й тисячі інших українських чоловіків потрапити на цю територію. Біля цього села незабаром передбачається серія диверсій, яким Бандерас разом з іншими розвідниками повинен запобігти, щоб не загинули мирні жителі. Найгірше те, що десь серед своїх хлопців знаходиться зрадник, який може в будь-який момент встромити ніж у спину. Бандерас не може довіряти нікому в пошуках цього "сепара". Головне, щоб усі не перестали довіряти йому.