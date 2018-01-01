Кого хочуть призначити керівником протитуберкульозного санаторію на Волині





Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 11 жовтня, - пишуть



Члени комісії розглянули питання щодо головного лікаря обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих у селищі Колки. Так, раніше комісія рекомендувала продовжити контракт з чинним очільником закладу Яковом Смоковичем до 4 листопада.



Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату облради рекомендував затвердити на посаду кандидатуру Марії Максимчук.



Своєю чергою, член комісії Олександр Зінчук повідомив, що їй виповнилося вже 64 роки, до того ж, вона не хоче очолювати заклад. Тому він пропонував кандидатуру Якова Смоковича.



Члени комісії рекомендували призначити виконувачем обов’язків головного лікаря на момент проведення конкурсу до призначення керівника закладу Якова Смоковича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувачем обов’язків головного лікаря Волинського обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих рекомендували призначити чинного керівника закладу, контракт з яким закінчується у листопаді.Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 11 жовтня, - пишуть Волинські новини Члени комісії розглянули питання щодо головного лікаря обласного протитуберкульозного санаторію для дорослих у селищі Колки. Так, раніше комісія рекомендувала продовжити контракт з чинним очільником закладудо 4 листопада.Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату облради рекомендував затвердити на посаду кандидатуруСвоєю чергою, член комісіїповідомив, що їй виповнилося вже 64 роки, до того ж, вона не хоче очолювати заклад. Тому він пропонував кандидатуру Якова Смоковича.Члени комісії рекомендували призначити виконувачем обов’язків головного лікаря на момент проведення конкурсу до призначення керівника закладу Якова Смоковича.

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