На Волині затримали серійного злодія. ФОТО





Про це повідомили у



Так, в селі Зміїнець підозрюваний викрав з гаража місцевої жительки 40 кг. м’яса, а у 34-річної жительки села Лище - велосипед.



Окрім цього протягом вересня правопорушник вчинив ще три крадіжки майна громадян на території Луцького району. Своїми діями зловмисник завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму понад 14 тисяч гривень.



Поліцейські встановили причетність до цих злочинів 45-річного мешканця району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Правоохоронці затримали зловмисника та обрали йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Наразі триває досудове розслідування розпочате за ч.2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі затримали 45-річного чоловіка, який вчинив декілька крадіжок.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Так, в селі Зміїнець підозрюваний викрав з гаража місцевої жительки 40 кг. м’яса, а у 34-річної жительки села Лище - велосипед.Окрім цього протягом вересня правопорушник вчинив ще три крадіжки майна громадян на території Луцького району. Своїми діями зловмисник завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму понад 14 тисяч гривень.Поліцейські встановили причетність до цих злочинів 45-річного мешканця району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Правоохоронці затримали зловмисника та обрали йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Наразі триває досудове розслідування розпочате за ч.2 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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