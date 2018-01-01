Волинські лісівники прогнозують люту зиму

Волинські лісівники кажуть, що згідно з народними прикметами, наступна зима може бути сніжно та морозною.Про церозповів головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГЗа словами спеціаліста, станом на 11 жовтня, дерева вишні та модрини і досі залишаються зеленими та не втрачають листовий покрив. Минулого року, каже лісівник, модрина на алейних насадженнях у цей час була повністю жовтою. Пізнє опадання листя, за народними повір’ями, свідчить про те, що зима буде холодною та сніжною.«Модрина є деревом, яке скидає хвою на зиму. Вона відноситься до листопадових дерев, оскільки хвоїнку можна також вважати листочком. Цього року модрина стоїть ще зовсім зеленою, хвоя ще навіть не збирається жовтіти. Минулих років, станом на 11 жовтня, модрина на алейних насадженнях була вже жовта, а на окремих екземплярях хвої взагалі не було.За народними повір’ями, листя на таких деревах, як вишня, має опасти до Івана Златоуста. Якщо ж листя затрималося до Івана Златоуста, то, в народі кажуть, що це пророкує морозну зиму. Тому ми чекаємо, що цього року зима буде і морозна і сніжна», - розповів Володимир Неводнічик.Проте, лісівник попереджає – не варто повністю покладатися на народні прикмети. Адже цьогоріч, у зв’язку з затяжною зимою, вегетаційний період дерев продовжився.«Судити про те, чому затрималася хвоя на модрині можна і з того боку, що розтягнувся вегетаційний період дерев, оскільки минула зима була довга. Весна почалася практично на початку квітня. Дерева ще досі використовують силу природи, адже вегетаційний період є стабільним. Оскільки він почався пізніше, то і не міг закінчитися раніше строку», – зауважив Володимир Неводнічик.