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У Кривому Розі чоловік побив немовля

У Кривому Розі чоловік побив немовля
Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.

У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини, - пише Уніан.

Господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл.

Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.

46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

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Теги: побиття, дитина
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