У Кривому Розі чоловік побив немовля





У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини, - пише



Господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл.



Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.



46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини, - пише Уніан Господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл.Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

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