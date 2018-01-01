У Кривому Розі чоловік побив немовля
Сьогодні, 16:22
Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.
У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини, - пише Уніан.
Господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл.
Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.
46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.
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У Тернівському районі Кривого Рогу в поліцію надійшло повідомлення про побиття восьмимісячної дитини, - пише Уніан.
Господиня будинку, в якому сталася трагедія, патрульним поліцейським розповіла, що її співмешканець зі всієї сили кинув малюка на письмовий стіл.
Дитина вдарилася головою. Немовля госпіталізували в лікарню з переломом перенісся і закритою черепно-мозковою травмою.
46-річний чоловік на питання правоохоронців нічого відповісти не зміг. Вів себе дуже агресивно і плутався у свідченнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці встановлюють всі деталі події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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