Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Любомлі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок: Volkswagen, Skoda і BMW.
За попередньою інформацією, яку повідомили учасники ДТП, водій Volkswagen, що стояв припаркований, розпочав рух, не впевнившись у безпеці маневру, - пише Кордон.
В той же час водій Skoda, який їхав у попутному напрямку, намагаючись уникнути зіткнення, не зумів розминутися із BMW , що рухалася назустріч. В аварії, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці події працювали поліцейські.
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За попередньою інформацією, яку повідомили учасники ДТП, водій Volkswagen, що стояв припаркований, розпочав рух, не впевнившись у безпеці маневру, - пише Кордон.
В той же час водій Skoda, який їхав у попутному напрямку, намагаючись уникнути зіткнення, не зумів розминутися із BMW , що рухалася назустріч. В аварії, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці події працювали поліцейські.
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