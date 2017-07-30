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Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО

Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
У Любомлі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок: Volkswagen, Skoda і BMW.

За попередньою інформацією, яку повідомили учасники ДТП, водій Volkswagen, що стояв припаркований, розпочав рух, не впевнившись у безпеці маневру, - пише Кордон.

В той же час водій Skoda, який їхав у попутному напрямку, намагаючись уникнути зіткнення, не зумів розминутися із BMW , що рухалася назустріч. В аварії, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місці події працювали поліцейські.
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Любомль
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