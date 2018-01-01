Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Проводимо видалення аварійних дерев на кладовищі в смт.Рокині", - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, з цвинтаря видалили лише аварійні дерева, які становлять небезпеку.



Для цього залучили спеціальну техніку - машину з автовишкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Рокині, що на Волині, спиляли дерева на місцевому кладовищі.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ"Проводимо видалення аварійних дерев на кладовищі в смт.Рокині", - йдеться у повідомленні.Зазначимо, з цвинтаря видалили лише аварійні дерева, які становлять небезпеку.Для цього залучили спеціальну техніку - машину з автовишкою.

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