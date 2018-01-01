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Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО

Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
У селищі Рокині, що на Волині, спиляли дерева на місцевому кладовищі.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Проводимо видалення аварійних дерев на кладовищі в смт.Рокині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, з цвинтаря видалили лише аварійні дерева, які становлять небезпеку.

Для цього залучили спеціальну техніку - машину з автовишкою.

Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО

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Теги: Рокині, кладовище, дерева
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