Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У селищі Рокині, що на Волині, спиляли дерева на місцевому кладовищі.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Проводимо видалення аварійних дерев на кладовищі в смт.Рокині", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, з цвинтаря видалили лише аварійні дерева, які становлять небезпеку.
Для цього залучили спеціальну техніку - машину з автовишкою.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Проводимо видалення аварійних дерев на кладовищі в смт.Рокині", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, з цвинтаря видалили лише аварійні дерева, які становлять небезпеку.
Для цього залучили спеціальну техніку - машину з автовишкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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