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15-річний водій тікав від поліції та спричинив аварію

15-річний водій тікав від поліції та спричинив аварію
Неповнолітній хлопець на автомобілі намагався втекти від поліцейських у Полтаві, в ході чого юний водій протаранив автомобіль патрульних.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Полтавської області, передає УНН.

«Близько 10 години вечора (10 жовтня, - ред.) на вулиці Європейській екіпаж патрульної поліції звернув увагу на автомобіль Nissan Terrano, водій якого порушив ПДР, а саме ‒ проїхав на заборонений сигнал світлофора. Увімкнувши спеціальний звуковий сигнал, патрульні почали наближатися до ТЗ порушника, але водій Nissan не мав наміру зупинятися ‒ лише різко натиснув на педаль газу», – йдеться в повідомленні.

Водій тікав від поліцейських близько 10-ти хвилин і ігнорував вимогу правоохоронців зупинитися. Під час переслідування водій неодноразово порушував правила дорожнього руху та створював аварійну ситуацію на дорозі.

В районі вулиці Сінної автівку порушника заблокували. Але це не зупинило водія, і він продовжив рух та наїхав на патрульний автомобіль Toyota Prius. У результаті зіткнення автомобілі отримали механічні ушкодження.

«Під час спілкування виявилося, що у керманича відсутні документи на право керування та йому немає ще й 16-ти років. Інспектори негайно викликали на місце батьків 15-річного юнака. Як виявилося згодом, хлопець без дозволу взяв автомобіль у рідних, а погоню влаштував тому, що захотілося драйву», – розповіли у патрульній поліції.

Правоохоронці провели виховну бесіду з хлопцем і пояснили, що такі дії можуть призвести до трагічних наслідків. На батьків неповнолітнього водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

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Теги: поліція, Полтава, ДТП
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