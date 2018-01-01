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Вартість «пакунка малюка» на Волині – 3 222 гривні. ВІДЕО

Вартість «пакунка малюка» на Волині – 3 222 гривні. ВІДЕО
Вартість одного "пакунка малюка", який отримують породіллі на Волині після народження дитини, становить 3 222 гривні.

Про це розповіла директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

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"В постанові Кабінету Міністрів, де було передбачено, що закупівля "пакунків малюка", не може перевищувати 5000 тисяч гривень. Тому фірма, організація міжнародна, яка проводила тендер на всю Україну, таку ціну вона ставила, але враховуючи загальну кількість розрахунку, вона поставила ціну з поставкою 3222 гривні. По міжнародних договорах ми не бачимо вартість "пакунка малюка". Ми її отримали тільки тоді, коли нам привезли їх, а після накладних прийшла вартість в актах виконаних робіт. От в актах, які я підписувала була вартість одного пакунку, де я побачила що вона складає 3222 гривні", - розповіла Оксана Гобод.


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Теги: пакунок маляти, Волині
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