Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства
Сьогодні, 17:20
На Волині поліція розшукує 29-річного Керсуновича Сергія Івановича, жителя села Залісся Камінь-Каширського району.
Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує ГУНП у Волинській області
Слідчі оглосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 ( крадіжка ) ч. та ч. 1 ст. 186 ( грабіж ) та Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує ГУНП у Волинській області
Слідчі оглосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 ( крадіжка ) ч. та ч. 1 ст. 186 ( грабіж ) та Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві грибами отруїлося четверо дітей
Сьогодні, 17:42
Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства
Сьогодні, 17:20
Вартість «пакунка малюка» на Волині – 3 222 гривні. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
Розповіли, чому похилився рекламний щит у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:05