Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства

Керсуновича Сергія Івановича, жителя села Залісся Камінь-Каширського району.

Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує ГУНП у Волинській області



Слідчі оглосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 ( крадіжка ) ч. та ч. 1 ст. 186 ( грабіж ) та Кримінального кодексу України.



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».









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