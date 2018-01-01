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Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства

Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства
На Волині поліція розшукує 29-річного Керсуновича Сергія Івановича, жителя села Залісся Камінь-Каширського району.
Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує ГУНП у Волинській області

Слідчі оглосили вказаному громадянину про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 ( крадіжка ) ч. та ч. 1 ст. 186 ( грабіж ) та Кримінального кодексу України.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».

Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства



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Теги: розшук, поліція, Волинь
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