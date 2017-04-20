Жінка, яку витягли з колодязя на Волині, хотіла покінчити з життям. ВІДЕО

У Рожищі жінка впала в колодязь. Перехожий, який кинувся її рятувати, також опинився у криниці.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Жінці — 24 роки, вона була у стані алкогольного сп'яніння. Її та іншого чоловіка витягнули з криниці, - про це розповів керівник 3-ї Державної пожежно-рятувальної частиниЧИТАТИ ТАКОЖ: Впав сам, коли діставав дівчину: на Волині з колодязя врятували двох людей. ФОТОВона була в неадекватному стані. Так зрозуміли, що вона хотіла скоїти суїцид. А відразу за нею підняли й підняли чоловіка."Жінка 1994 року народження наразі перебуває у районній лікарні", - зазначив рятувальник.Як повідомили медики, у постраждалої сильне переохолодження, стан сильного алкогольного сп'яніння, шоковий стан.