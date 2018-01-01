На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію





"Які наслідки нестиме отримання автокефалії для України та яким чином вирішуватимуться майнові питання церков? Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 12 жовтня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також у неділю о 19:00", - зазначили автори проекту.



У дискусії візьмуть участь: протоієрей УПЦ Олег Точинський та протоієрей УПЦ КП Віктор Пушко.









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