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На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію

На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію
У Луцьку та ток-шоу "Протилежний погляд розкажуть, що означає Томос та коли отримає його українська православна церква.

"Які наслідки нестиме отримання автокефалії для України та яким чином вирішуватимуться майнові питання церков? Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 12 жовтня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також у неділю о 19:00", - зазначили автори проекту.

У дискусії візьмуть участь: протоієрей УПЦ Олег Точинський та протоієрей УПЦ КП Віктор Пушко.



На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію

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Теги: Протилежний погляд
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