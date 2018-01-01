На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та ток-шоу "Протилежний погляд розкажуть, що означає Томос та коли отримає його українська православна церква.
"Які наслідки нестиме отримання автокефалії для України та яким чином вирішуватимуться майнові питання церков? Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 12 жовтня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також у неділю о 19:00", - зазначили автори проекту.
У дискусії візьмуть участь: протоієрей УПЦ Олег Точинський та протоієрей УПЦ КП Віктор Пушко.
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"Які наслідки нестиме отримання автокефалії для України та яким чином вирішуватимуться майнові питання церков? Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 12 жовтня, о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також у неділю о 19:00", - зазначили автори проекту.
У дискусії візьмуть участь: протоієрей УПЦ Олег Точинський та протоієрей УПЦ КП Віктор Пушко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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