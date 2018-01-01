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У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО

У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
Напередодні Дня захисника України у міському музеї Нововолинська представили оновлений зал з виставкою, присвяченою війні на Сході.

Виставка, яка має назву «За Україну, за її волю», зібрала в собі експонати, які пов’язані з бойовими діями в зоні АТО. Вона буде постійно діючою, розміщеною в одному із залів Нововолинського міського музею, - Буг.

Там і світлини загиблих нововолинців, і їхні особисті речі, і фотокартки з окупованих територій, ну і звичайно ж, предмети, привезені з зони АТО: гранатомети, гранати, гільзи, кулі, різноманітні уламки.

Ідейником створення виставки став місцевий волонтер Олександр Мазурок. Він надав переважну кількість експонатів, які особисто привіз з зони АТО.

“Четвертий рік в музеї відбуваються тематичні заходи, присвячені пам’яті загиблим учасникам АТО. Дуже хотіли відкрити подібний зал, та не вистачало експонатів. Олександр сам прийшов і сказав що має багато речей та хоче подарувати музею для організації виставки”, – розповідає зберігач музейних фондів Ірина Ромашко.

Те, що представлене на відкритті виставки – лише початок, як каже директор музею Тетяна Марценюк. Експонати розкладені просто на столах. У майбутньому дуже хочуть обладнати зал спеціальними вітринами, освітленням. Сподіваються на допомогу в формуванні експонатного залу.

“Це – виставка очима бійців АТО, очима волонтера і очима тих, хто там живе на окупованій території. Олександр, завдяки якому організована виставка, знає про кожен експонат, який має свою, на жаль сумну, історію. Про все він розповів нам, а ми будемо розповідати про це відвідувачам”, – зазначає Тетяна Марценюк.

На відкритті були присутні мами загиблих Героїв, а також батько «кіборга» Володимир Демчук. Він передав одяг сина і принесе ще особисті речі, які були при ньому, коли бійці стояли за обороною донецького аеропорту. Він зауважив, що відкриття такої виставки та присутність на ній школярів, вчителі яких самі проявили ініціативу відвідати захід, це є частиною патріотичного виховання, що є важливим для майбутнього дітей.

Також в одному із залів музею на стенді почесних громадян міста поряд з тими, хто будував місто, розміщені світлини 13-х Героїв, загиблих в зоні АТО, яким нещодавно надали відповідний статус.

У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО

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Теги: АТО, музей, Нововолинськ
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