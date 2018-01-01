вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Школярам не варто дарувати подарунки на 14 жовтня, – луцький психолог

Школярам не варто дарувати подарунки на 14 жовтня, – луцький психолог
Луцький психолог та волонтер Олена Звєрєва розповіла, що на День захисника України школярам не варто дарувати подарунки.

Натомість краще проводити патріотичні уроки, - про це вона розповіла Першому.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисника України.

«Святкувати 14 жовтня в такому ж форматі, як і раніше 23 лютого, коли дівчатка дарують подарунки хлопчикам, точно не варто. Бо виходить, що ви хлопчики, а значить апріорі маєте за це подарунок. Так само і з 8 березня», - переконана Олена.

«Але в школах однозначно потрібне національно-патріотичне виховання і День захисника України варто відзначати, щоб виховувати майбутніх захисників. І в плані виховання статево-рольової поведінки це було б дуже непогано, бо гендерна рівність призводить до того, що хлопчики стають більше феміністичними, а дівчатка – навпаки більш маскулінними», - вважає Олена Звєрєва.

З її слів, перед Днем захисника України у школах варто проводити патріотичні уроки, зокрема запрошувати на них учасників війни на сході України.

«Наприклад, у мусульман хлопчиків заводять у мечеть і вони урочисто присягають бути воїнами Аллаха. Я не кажу, щоб це робили в Україні, але підводити дітей до захисту Батьківщини потрібно. Нам потрібно конче підіймати честь воїна і виховувати повагу до нього», - наголошує волонтерка.

Вона додає – це свято не лише для хлопців, а й для дівчат, тому що серед захисників України є багато жінок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День захисника, Олена Звєрєва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні скасували заборону на відомі розчини для ін'єкцій та антисептик
Сьогодні, 18:46
Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 18:40
Школярам не варто дарувати подарунки на 14 жовтня, – луцький психолог
Сьогодні, 18:33
У Луцьку сталася аварія: просять відгукнутися свідків. ФОТО
Сьогодні, 18:28
«Засіємо жолудем 16 гектарів»: волинські лісівники розпочали сіяти дуби. ФОТО
Сьогодні, 18:27
Схожі новини
День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО День захисника: в Іваничах влаштували урочисту ходу. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Як у Нововолинську відзначатимуть День захисника Як у Нововолинську відзначатимуть День захисника
10 жовтень, 19:42
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України
09 жовтень, 10:16
До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників
06 жовтень, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні
Сьогодні, 19:30
 0
Обласний чемпіонат з настільного тенісу проведуть у Ковелі
Сьогодні, 19:14
 0
Рішення Синоду: українська церква отримає Томос
Сьогодні, 19:08
 0
На Волині перевернулася фура з зерном, рух – паралізований
Сьогодні, 19:02
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 12 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8