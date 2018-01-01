Школярам не варто дарувати подарунки на 14 жовтня, – луцький психолог
Сьогодні, 18:33
Луцький психолог та волонтер Олена Звєрєва розповіла, що на День захисника України школярам не варто дарувати подарунки.
Натомість краще проводити патріотичні уроки, - про це вона розповіла Першому.
Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисника України.
«Святкувати 14 жовтня в такому ж форматі, як і раніше 23 лютого, коли дівчатка дарують подарунки хлопчикам, точно не варто. Бо виходить, що ви хлопчики, а значить апріорі маєте за це подарунок. Так само і з 8 березня», - переконана Олена.
«Але в школах однозначно потрібне національно-патріотичне виховання і День захисника України варто відзначати, щоб виховувати майбутніх захисників. І в плані виховання статево-рольової поведінки це було б дуже непогано, бо гендерна рівність призводить до того, що хлопчики стають більше феміністичними, а дівчатка – навпаки більш маскулінними», - вважає Олена Звєрєва.
З її слів, перед Днем захисника України у школах варто проводити патріотичні уроки, зокрема запрошувати на них учасників війни на сході України.
«Наприклад, у мусульман хлопчиків заводять у мечеть і вони урочисто присягають бути воїнами Аллаха. Я не кажу, щоб це робили в Україні, але підводити дітей до захисту Батьківщини потрібно. Нам потрібно конче підіймати честь воїна і виховувати повагу до нього», - наголошує волонтерка.
Вона додає – це свято не лише для хлопців, а й для дівчат, тому що серед захисників України є багато жінок.
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Натомість краще проводити патріотичні уроки, - про це вона розповіла Першому.
Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисника України.
«Святкувати 14 жовтня в такому ж форматі, як і раніше 23 лютого, коли дівчатка дарують подарунки хлопчикам, точно не варто. Бо виходить, що ви хлопчики, а значить апріорі маєте за це подарунок. Так само і з 8 березня», - переконана Олена.
«Але в школах однозначно потрібне національно-патріотичне виховання і День захисника України варто відзначати, щоб виховувати майбутніх захисників. І в плані виховання статево-рольової поведінки це було б дуже непогано, бо гендерна рівність призводить до того, що хлопчики стають більше феміністичними, а дівчатка – навпаки більш маскулінними», - вважає Олена Звєрєва.
З її слів, перед Днем захисника України у школах варто проводити патріотичні уроки, зокрема запрошувати на них учасників війни на сході України.
«Наприклад, у мусульман хлопчиків заводять у мечеть і вони урочисто присягають бути воїнами Аллаха. Я не кажу, щоб це робили в Україні, але підводити дітей до захисту Батьківщини потрібно. Нам потрібно конче підіймати честь воїна і виховувати повагу до нього», - наголошує волонтерка.
Вона додає – це свято не лише для хлопців, а й для дівчат, тому що серед захисників України є багато жінок.
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