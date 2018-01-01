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В Україні скасували заборону на відомі розчини для ін'єкцій та антисептик

В Україні скасували заборону на відомі розчини для ін'єкцій та антисептик
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Натрій Хлорид", "Глюкозу" та інші.

Таке рішення Держлікслужба ухвалила у середу, 10 жовтня, - повідомляє канал 24.

Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.

Скасували заборону на антисептик "Біосепт", серії 051217. Виробником препарату є ПАТ "Біолік", Україна.

Заборону на всі ліки скасували на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серій.

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Теги: заборона, медицина, препарати
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