В Україні скасували заборону на відомі розчини для ін'єкцій та антисептик





Таке рішення Держлікслужба ухвалила у середу, 10 жовтня, - повідомляє



Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.



Скасували заборону на антисептик "Біосепт", серії 051217. Виробником препарату є ПАТ "Біолік", Україна.



Заборону на всі ліки скасували на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серій.

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