Рішення Синоду: українська церква отримає Томос
Сьогодні, 19:08
Вселенський патріарх продовжує процедуру надання томоса українській церкві.
Про це повідомляє Українська правда.
Про це за результатами синоду у четвер повідомив митрополит Гальський Еммануїл.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє Українська правда.
Про це за результатами синоду у четвер повідомив митрополит Гальський Еммануїл.
Деталі - згодом.
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