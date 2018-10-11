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Рішення Синоду: українська церква отримає Томос

Рішення Синоду: українська церква отримає Томос
Вселенський патріарх продовжує процедуру надання томоса українській церкві.

Про це повідомляє Українська правда.

Про це за результатами синоду у четвер повідомив митрополит Гальський Еммануїл.

Деталі - згодом.

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Теги: Томос, церква
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