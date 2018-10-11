Рішення Синоду: українська церква отримає Томос





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Про це за результатами синоду у четвер повідомив митрополит Гальський Еммануїл.



Деталі - згодом.

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