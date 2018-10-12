На Волині позмагаються волейболістки з Луцька та Чернігова





Зустрічаються команди :

ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ м. Луцьк

УНІВЕРСИТЕТ-ШВСМ м. Чернігів



Початок ігор:

12.10.18р. о 17.30 год.

13.10.18р. о 12.00 год.



"ПРИХОДЬ ТА ПІДТРИМУЙ НАШУ КОМАНДУ!" - повідомили організатори.





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