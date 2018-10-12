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На Волині позмагаються волейболістки з Луцька та Чернігова

На Волині позмагаються волейболістки з Луцька та Чернігова
У Луцьку відбудеться ІІІ тур Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги.

Зустрічаються команди :
ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ м. Луцьк
УНІВЕРСИТЕТ-ШВСМ м. Чернігів

Початок ігор:
12.10.18р. о 17.30 год.
13.10.18р. о 12.00 год.

"ПРИХОДЬ ТА ПІДТРИМУЙ НАШУ КОМАНДУ!" - повідомили організатори.

На Волині позмагаються волейболістки з Луцька та Чернігова

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Теги: спорт
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