На Волині позмагаються волейболістки з Луцька та Чернігова
Сьогодні, 19:42
У Луцьку відбудеться ІІІ тур Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги.
Зустрічаються команди :
ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ м. Луцьк
УНІВЕРСИТЕТ-ШВСМ м. Чернігів
Початок ігор:
12.10.18р. о 17.30 год.
13.10.18р. о 12.00 год.
"ПРИХОДЬ ТА ПІДТРИМУЙ НАШУ КОМАНДУ!" - повідомили організатори.
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Зустрічаються команди :
ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ-ОДЮСШ м. Луцьк
УНІВЕРСИТЕТ-ШВСМ м. Чернігів
Початок ігор:
12.10.18р. о 17.30 год.
13.10.18р. о 12.00 год.
"ПРИХОДЬ ТА ПІДТРИМУЙ НАШУ КОМАНДУ!" - повідомили організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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