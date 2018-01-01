Як приборкати осінню хандру: поради психолога





Що це за синдром, як із ним боротися та чому такий період може бути корисним, Роксолани Савчин.



Основною причиною сезонної хандри є скорочення світлового дня. Відтак організм мусить підлаштовуватися під меншу дозу сонячного проміння, яким люди насолоджувалися протягом літа, отримуючи вітамін D та гормон щастя – серотонін.



"А тут починаються дощі, настрій стає більш пригніченим. Щоби зменшити вплив такої погоди, ви можете вживати продукти з вітаміном D і цинком, приміром рибу, яйця, молочні вироби, бобові та висівки. Також, як би банально це не звучало, купляти апельсини чи готувати гарбузову кашу. Тобто, їсти те, що нагадує про літню пору: і кольором, і смаком", – вважає психолог.



Чому хандра, а не депресія



Часто синдром осінньої хандри позначають словом "депресія". Роксолана Савчин таку назву цього сезонно-психологічного явища вважає неправильною:



"Так кажуть в народі. Насправді, депресія – поняття глибше й серйозніше, вона не викликана змінністю пір року. Наприклад, коли в людини є хандра, то це виглядає так: "Я розклеююся, не хочу щось зараз робити". Проте наступного дня ви просинаєтеся, одягаєтеся, снідаєте, фарбуєтеся і йдете на роботу. Натомість депресивний стан не зникає через кілька годин чи діб. Це набір симптомів, які тривають два тижні й більше: зміна апетиту (переїдання або недоїдання), нестача сну чи, навпаки, його надмірність, звуження когнітивних функцій (коли ви читаєте книгу й не можете зрозуміти, що там написано, відтак перечитуєте абзац чи сторінку знову)…".



Також депресія зосереджена у двох часових полях:



Здебільшого, причиною такого стану є ситуація, що трапилася в минулому: втрата близької людини, також накопичення незначних стресів, які "вилилися" в один момент і людина, так би мовити, здалася



В такому випадку психолог радить не зволікати з візитом до фахівця, або попросити про підтримку тих, хто поруч. Адже часто в такому стані людина відчуває безвихідь, вона не бачить світла в кінці тунелю.



Як боротись з осінньою хандрою



Осіння хандра здатна зачепити усіх. Проте, найбільше їй піддаються емоційно чутливі, меланхолійні люди, здатні впадати в сум.



"Якщо ви якраз відчуваєте, що вона вас підстерегла, тут важливо, так би мовити, поговорити зі самим собою: зрозуміти, яку палітру у ваше життя вносить такий настрій, проаналізувати, що ви зараз відчуваєте, як можете перебороти це відчуття, віднайти свій спосіб. В когось це шопінг, хтось біжить в перукарню пофарбувати волосся, дехто ходить в філармонію чи на суші. Маючи такий набір приємностей, людина легше налаштовується на хандру, дає волю своїм емоціям", – зазначає Роксолана Савчин



Ще чудовою порадою для подолання осінньої хандри психолог вважає 7-8-годинний сон, фізичну активність та прогулянки містом.



Якщо ж задощить – вдягайте яскраві гумові чоботи й дощовик, беріть у руки каву і гайда гуляти! Або ж влаштуйте кіноперегляди з друзями чи коханою людиною



Чому похандрити восени корисно



Період осінньої хандри може стати чудовою можливістю нарешті віднайти час на себе.



"Якщо вона допомагає віднаходити щось творче, наприклад, намалювати картину, написати книгу або подумати над новим проектом, то чому б не дозволити собі побути емоційним? Чудово, якщо зумієте взятися за нове заняття або ж справу, на яку не вистачило часу влітку. Наприклад, запишіться на курси водіння, відвідуйте уроки гри на гітарі чи танцюйте. Це будуть не лише зусилля, які дадуть певний результат, а й активність, що буде заряджати", – впевнена Роксолана Савчин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До когось вона підкрадається з перших осінніх днів, хтось піддається їй ближче до зими, а дехто взагалі не звертає на неї увагу. Осіння хандра.Що це за синдром, як із ним боротися та чому такий період може бути корисним, 24 Канал розпитав у психологаОсновною причиною сезонної хандри є скорочення світлового дня. Відтак організм мусить підлаштовуватися під меншу дозу сонячного проміння, яким люди насолоджувалися протягом літа, отримуючи вітамін D та гормон щастя – серотонін."А тут починаються дощі, настрій стає більш пригніченим. Щоби зменшити вплив такої погоди, ви можете вживати продукти з вітаміном D і цинком, приміром рибу, яйця, молочні вироби, бобові та висівки. Також, як би банально це не звучало, купляти апельсини чи готувати гарбузову кашу. Тобто, їсти те, що нагадує про літню пору: і кольором, і смаком", – вважає психолог.Часто синдром осінньої хандри позначають словом "депресія". Роксолана Савчин таку назву цього сезонно-психологічного явища вважає неправильною:"Так кажуть в народі. Насправді, депресія – поняття глибше й серйозніше, вона не викликана змінністю пір року. Наприклад, коли в людини є хандра, то це виглядає так: "Я розклеююся, не хочу щось зараз робити". Проте наступного дня ви просинаєтеся, одягаєтеся, снідаєте, фарбуєтеся і йдете на роботу. Натомість депресивний стан не зникає через кілька годин чи діб. Це набір симптомів, які тривають два тижні й більше: зміна апетиту (переїдання або недоїдання), нестача сну чи, навпаки, його надмірність, звуження когнітивних функцій (коли ви читаєте книгу й не можете зрозуміти, що там написано, відтак перечитуєте абзац чи сторінку знову)…".Здебільшого, причиною такого стану є ситуація, що трапилася в минулому: втрата близької людини, також накопичення незначних стресів, які "вилилися" в один момент і людина, так би мовити, здаласяВ такому випадку психолог радить не зволікати з візитом до фахівця, або попросити про підтримку тих, хто поруч. Адже часто в такому стані людина відчуває безвихідь, вона не бачить світла в кінці тунелю.Осіння хандра здатна зачепити усіх. Проте, найбільше їй піддаються емоційно чутливі, меланхолійні люди, здатні впадати в сум."Якщо ви якраз відчуваєте, що вона вас підстерегла, тут важливо, так би мовити, поговорити зі самим собою: зрозуміти, яку палітру у ваше життя вносить такий настрій, проаналізувати, що ви зараз відчуваєте, як можете перебороти це відчуття, віднайти свій спосіб. В когось це шопінг, хтось біжить в перукарню пофарбувати волосся, дехто ходить в філармонію чи на суші. Маючи такий набір приємностей, людина легше налаштовується на хандру, дає волю своїм емоціям", – зазначає Роксолана СавчинЩе чудовою порадою для подолання осінньої хандри психолог вважає 7-8-годинний сон, фізичну активність та прогулянки містом.Якщо ж задощить – вдягайте яскраві гумові чоботи й дощовик, беріть у руки каву і гайда гуляти! Або ж влаштуйте кіноперегляди з друзями чи коханою людиноюПеріод осінньої хандри може стати чудовою можливістю нарешті віднайти час на себе."Якщо вона допомагає віднаходити щось творче, наприклад, намалювати картину, написати книгу або подумати над новим проектом, то чому б не дозволити собі побути емоційним? Чудово, якщо зумієте взятися за нове заняття або ж справу, на яку не вистачило часу влітку. Наприклад, запишіться на курси водіння, відвідуйте уроки гри на гітарі чи танцюйте. Це будуть не лише зусилля, які дадуть певний результат, а й активність, що буде заряджати", – впевнена Роксолана Савчин.

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