Волинські кухарі приготували для бійців 200 кілограмів вареників. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
Напередодні Дня захисника України у Нововолинську група кухарів-контролерів, які навчаються у Центрі професійно-технічної освіти, наліпила майже 200 кілограмів вареників для бійців, які перебувають у зоні проведення операції об’єднаних сил.
Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Інгредієнти – борошно, картоплю, сало – зібрали на прохання волонтерів.
Допомогли підприємці і небайдужі мешканці міста, - розповів представник одного з благодійних фондів Борис Карпусь.
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Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Інгредієнти – борошно, картоплю, сало – зібрали на прохання волонтерів.
Допомогли підприємці і небайдужі мешканці міста, - розповів представник одного з благодійних фондів Борис Карпусь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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