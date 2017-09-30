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Волинські кухарі приготували для бійців 200 кілограмів вареників. ВІДЕО

Волинські кухарі приготували для бійців 200 кілограмів вареників. ВІДЕО
Напередодні Дня захисника України у Нововолинську група кухарів-контролерів, які навчаються у Центрі професійно-технічної освіти, наліпила майже 200 кілограмів вареників для бійців, які перебувають у зоні проведення операції об’єднаних сил.

Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Інгредієнти – борошно, картоплю, сало – зібрали на прохання волонтерів.

Допомогли підприємці і небайдужі мешканці міста, - розповів представник одного з благодійних фондів Борис Карпусь.


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Теги: волонтери, війна
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