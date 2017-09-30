Волинські кухарі приготували для бійців 200 кілограмів вареників. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Інгредієнти – борошно, картоплю, сало – зібрали на прохання волонтерів.



Допомогли підприємці і небайдужі мешканці міста, - розповів представник одного з благодійних фондів Борис Карпусь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня захисника України у Нововолинську група кухарів-контролерів, які навчаються у Центрі професійно-технічної освіти, наліпила майже 200 кілограмів вареників для бійців, які перебувають у зоні проведення операції об’єднаних сил.Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Інгредієнти – борошно, картоплю, сало – зібрали на прохання волонтерів.Допомогли підприємці і небайдужі мешканці міста, - розповів представник одного з благодійних фондів

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