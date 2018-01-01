вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО

На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО
Від ворожої кулі у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Павло Стоянський.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.

«На фронті від ворожої кулі загинув старший солдат Павло Стоянський. Йому вже ніколи не буде 30, він назавжди залишиться 29-річним... Спочивай з миром, побратиме...» - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, ООС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан
Сьогодні, 22:17
У Луцьку писали «листи місту». ФОТО
Сьогодні, 21:50
На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 21:38
Лучанин убив дружину і намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 21:26
Волинські кухарі приготували для бійців 200 кілограмів вареників. ВІДЕО
Сьогодні, 21:11
Схожі новини
На Волинь привезуть тіло померлого бійця На Волинь привезуть тіло померлого бійця
05 вересень, 01:12
День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя
23 серпень, 20:57
У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим У Луцьку прощаються із Андрієм Єлістратовим
11 серпень, 14:02
Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського Тіло Сергія Цепуха повезли до Каменя-Каширського
11 серпень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть звести сонячні та вітрові електростанції
Сьогодні, 22:40
 0
У Московського патріархату є 2 варіанти, - волинський капелан
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку писали «листи місту». ФОТО
Сьогодні, 21:50
 0
На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 21:38
 0
Лучанин убив дружину і намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 21:26
 0
Медіа
відео
1/8