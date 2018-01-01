На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО

Павло Стоянський.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.



«На фронті від ворожої кулі загинув старший солдат Павло Стоянський. Йому вже ніколи не буде 30, він назавжди залишиться 29-річним... Спочивай з миром, побратиме...» - йдеться у повідомленні.



Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ворожої кулі у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригадиПро це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.«На фронті від ворожої кулі загинув старший солдат Павло Стоянський. Йому вже ніколи не буде 30, він назавжди залишиться 29-річним... Спочивай з миром, побратиме...» - йдеться у повідомленні.Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

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