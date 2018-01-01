На Донбасі загинув боєць волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 21:38
Від ворожої кулі у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Павло Стоянський.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.
«На фронті від ворожої кулі загинув старший солдат Павло Стоянський. Йому вже ніколи не буде 30, він назавжди залишиться 29-річним... Спочивай з миром, побратиме...» - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.
«На фронті від ворожої кулі загинув старший солдат Павло Стоянський. Йому вже ніколи не буде 30, він назавжди залишиться 29-річним... Спочивай з миром, побратиме...» - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
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